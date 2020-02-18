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      Це підриває мінські угоди: реакція НАТО на атаку бойовиків біля Золотого

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      Реакція НАТО на атаку бойовиків біля Золотого / ukranews.com

      У НАТО заявили про стурбованість атакою проросійських бойовиків 18 лютого поблизу Золотого на Донбасі. В Альянсі заявили, що цей інцидент підриває мінські угоди.

      "Ми стурбовані ескалацією насильства з боку підтримуваних Росією сепаратистів на сході України сьогодні (18 лютого) вранці. Це підриває мінські угоди і зусилля з мирного врегулювання конфлікту", – заявила прессекретарка НАТО Оана Лунгеску, повідомляє УНН.

      Читайте також: Кістка в горлі росіян: ексрозвідник пояснив причину атаки бойовиків біля Золотого

      Вона також наголосила, що НАТО повністю підтримує територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

      Ми, як і раніше, закликаємо Росію вивести свої сили, припинити підтримку сепаратистів і зробити справжні зусилля щодо виконання мінських угод,
      – заявила речниця Альянсу.

      Що відомо про бій біля Золотого

      карта окупованого Донбасу мапа ОРДЛО
      Мапа окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу

      дізнайтеся більше про бій біля Золотого:

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України НАТО Україна – Росія Мінські домовленості Окуповані території Війна на Донбасі Бій біля Золотого Новини політики
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