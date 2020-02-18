Це підриває мінські угоди: реакція НАТО на атаку бойовиків біля Золотого

У НАТО заявили про стурбованість атакою проросійських бойовиків 18 лютого поблизу Золотого на Донбасі. В Альянсі заявили, що цей інцидент підриває мінські угоди.

"Ми стурбовані ескалацією насильства з боку підтримуваних Росією сепаратистів на сході України сьогодні (18 лютого) вранці. Це підриває мінські угоди і зусилля з мирного врегулювання конфлікту", – заявила прессекретарка НАТО Оана Лунгеску, повідомляє УНН.

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Вона також наголосила, що НАТО повністю підтримує територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Ми, як і раніше, закликаємо Росію вивести свої сили, припинити підтримку сепаратистів і зробити справжні зусилля щодо виконання мінських угод,

– заявила речниця Альянсу.

Що відомо про бій біля Золотого

18 лютого рано-вранці російські окупаційні сили намагалися прорватися через лінію зіткнення на Донбасі і влаштували масштабну атаку по позиціях українських військових біля місця розведення сил – Золотого. Обстріли припали на ділянки поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільний.

Бій тривав понад 5 годин. Таких масштабних зіткнень на Донбасі не було з 2018 року.

У бою загинув 1 український військовий – 22-річний Максим Хітайлов. Ще 3 бійців зазнали поранень та 2 – контузії. Втрати бойовиків склали 4 загиблих та 6 поранених.

В ЗСУ повідомили, що всі українські позиції у районі Золотого залишаються під контролем українських військових.

Президент Володимир Зеленський заявив, що бій поблизу Золотого є це спробою зірвати мирний процес на Донбасі, але це не змінить курс держави до миру. Президент зібрав з цієї нагоди засідання РНБО.

За фактом атаки бойовиків Офіс генпрокурора вже відкрив кримінальне провадження. Розслідує інцидент і СБУ.



Мапа окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу

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