Кістка в горлі росіян: ексрозвідник пояснив причину атаки бойовиків біля Золотого
Російські окупаційні сили атакували позиції сил ООС у районі зони розведення біля Золотого через бажання відбити тактично важливу позицію, яку українські військові взяли під контроль у січні і назвали "Баня".
Спостережний пункт "Баня" досить важливий, адже дозволяє бачити позиції проросійських бойовиків і звідки вони здійснюють регулярний вогонь. Про це у фейсбуці написав ексвійськовий розвідник, працівник фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.
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"На початку січня всі пам’ятають чергове загострення, втрати і кількість поранених навколо зони розведення "Золоте". Насправді за декілька кілометрів північніше наші хлопці наважились зайняти невеличку ділянку в сірій зоні. Звісно, ворог на це не міг закрити очі і намагався будь-якими методами не дозволити цього, але ЗСУ – кращі, досягли своєї мети, назвавши нову позицію – "Баня"!!!" – мовиться у повідомленні Римарука.
Він наголосив, що цей клаптик землі був досить важливий для захисників України, тому що до цього військові не бачили позиції ворога і звідки він веде регулярний вогонь у напрямку бійців ООС.
З моменту закріплення росіяни вже не так часто стріляли, а всі їх намагання швидко придушувались. Саме цей спостережник став кісткою в горлі росіян, які, певно, довгий час готувались ним заволодіти, що й сталось сьогодні зранку (18 лютого),
– пояснив ексрозвідник.
За його словами, після інтенсивної артилерійської підготовки, під час якої в ЗСУ були поранені, окупанти двома групами приблизно по 10 осіб почали штурмувати "Баню". Тоді українські військові вирішили завдати удар у відповідь.
"Хлопці вимушені були покинути позицію, тому викликали вогонь на себе і по позиціях ворога, відстань до яких всього 150 – 200 метрів (про радіус розльоту осколків 152 міліметри погугліть). Наваляли у відповідь знатно, був запрошений режим припинення вогню. На жаль, 1 боєць загинув, його не встигли витягнути з поля бою", – написав Римарук.
Він також повідомив, що зараз на ділянці повна тиша і працюють представники СЦКК. Якщо все буде добре, на 19 лютого запланований обмін загиблими, повідомив ексрозвідник.
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Звертаю увагу, що ворог зазнав більших втрат завдяки оперативним рішенням і тій кількості снарядів, яка полетіла в бік ворога,
– наголосив працівник фонду "Повернись живим".
При цьому він не уточнив, чи повернулись українські військові на спостережний пункт "Баня" після завершення бою.
Що відомо про бій біля Золотого
- Російські окупаційні сили 18 лютого рано-вранці влаштували масштабну атаку по позиціях підрозділів Об'єднаних сил біля місця розведення сил – Золотого. Свої обстріли окупанти вели поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільний. Таким чином бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення.
- Бій тривав понад 5 годин і таких масштабних боїв на Донбасі не було з 2018 року.
- Внаслідок бою загинув 1 український військових, ще 3 бійців зазнали поранень та 2 – контузії. Втрат зазнали й окупанти: 4 загиблих та 6 поранених.
- В ЗСУ переконують, що всі українські позиції у районі Золотого залишаються під контролем українських військових.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що бій поблизу Золотого – це спроба зірвати мирний процес на Донбасі. Президент також зібрав з цієї нагоди засідання РНБО.
- За фактом атаки бойовиків Офіс генпрокурора вже відкрив кримінальне провадження.