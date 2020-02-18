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      Кістка в горлі росіян: ексрозвідник пояснив причину атаки бойовиків біля Золотого

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      Бій на Донбасі 18 лютого бойовики влашутвали, щоб зайніти важливу позицію "Баня" / Колаж 24 каналу

      Російські окупаційні сили атакували позиції сил ООС у районі зони розведення біля Золотого через бажання відбити тактично важливу позицію, яку українські військові взяли під контроль у січні і назвали "Баня".

      Спостережний пункт "Баня" досить важливий, адже дозволяє бачити позиції проросійських бойовиків і звідки вони здійснюють регулярний вогонь. Про це у фейсбуці написав ексвійськовий розвідник, працівник фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.

      Читайте також: Яка головна мета масштабних обстрілів бойовиками на Донбасі: версія військового

      "На початку січня всі пам’ятають чергове загострення, втрати і кількість поранених навколо зони розведення "Золоте". Насправді за декілька кілометрів північніше наші хлопці наважились зайняти невеличку ділянку в сірій зоні. Звісно, ворог на це не міг закрити очі і намагався будь-якими методами не дозволити цього, але ЗСУ – кращі, досягли своєї мети, назвавши нову позицію – "Баня"!!!" – мовиться у повідомленні Римарука.

      Він наголосив, що цей клаптик землі був досить важливий для захисників України, тому що до цього військові не бачили позиції ворога і звідки він веде регулярний вогонь у напрямку бійців ООС.

      З моменту закріплення росіяни вже не так часто стріляли, а всі їх намагання швидко придушувались. Саме цей спостережник став кісткою в горлі росіян, які, певно, довгий час готувались ним заволодіти, що й сталось сьогодні зранку (18 лютого),
      – пояснив ексрозвідник.

      За його словами, після інтенсивної артилерійської підготовки, під час якої в ЗСУ були поранені, окупанти двома групами приблизно по 10 осіб почали штурмувати "Баню". Тоді українські військові вирішили завдати удар у відповідь.

      "Хлопці вимушені були покинути позицію, тому викликали вогонь на себе і по позиціях ворога, відстань до яких всього 150 – 200 метрів (про радіус розльоту осколків 152 міліметри погугліть). Наваляли у відповідь знатно, був запрошений режим припинення вогню. На жаль, 1 боєць загинув, його не встигли витягнути з поля бою", – написав Римарук.

      Він також повідомив, що зараз на ділянці повна тиша і працюють представники СЦКК. Якщо все буде добре, на 19 лютого запланований обмін загиблими, повідомив ексрозвідник.

      До теми: Путін не піде з Донбасу, – журналіст про обстріли біля Золотого

      Звертаю увагу, що ворог зазнав більших втрат завдяки оперативним рішенням і тій кількості снарядів, яка полетіла в бік ворога,
      – наголосив працівник фонду "Повернись живим".

      При цьому він не уточнив, чи повернулись українські військові на спостережний пункт "Баня" після завершення бою.

      Що відомо про бій біля Золотого

      карта окупованого Донбасу мапа ОРДЛО
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

      Бій біля Золотого: представництво України в ЄС наполягає на негайній реакції світу
      сьогодні
      6254
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Бій біля Золотого Війна на Донбасі Новини України Проросійські бойовики Збройні сили України Окуповані території
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