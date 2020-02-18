Кость в горле россиян: экс-разведчик объяснил причину атаки боевиков возле Золотого

Российские оккупационные силы атаковали позиции сил ООС в районе зоны разведения возле Золотого из-за желания отбить тактически важную позицию, которую украинские военные взяли под контроль в январе и назвали "Баня".

Наблюдательный пункт "Баня" достаточно важен, ведь позволяет видеть позиции пророссийских боевиков и откуда они осуществляют регулярный огонь. Об этом в Фейсбуке написал бывший военный разведчик, работник фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук.

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"В начале января все помнят очередное обострение, потери и количество раненых вокруг зоны разведения "Золотое". На самом деле за несколько километров севернее наши ребята решились занять небольшой участок в серой зоне. Конечно, враг на это не мог закрыть глаза и пытался любыми методами не позволить этого, но ВСУ – лучшие, достигли своей цели, назвав новую позицию – "Баня"!!!"– говорится в сообщении Рымарука.

Он подчеркнул, что этот клочок земли был достаточно важен для защитников Украины, потому что до этого военные не видели позиции врага и откуда он ведет регулярный огонь в направлении бойцов ООС.

С момента закрепления россияне уже не так часто стреляли, а все их попытки быстро подавлялись. Именно этот наблюдатель стал костью в горле россиян, которые, вероятно, долгое время готовились им завладеть, что и произошло сегодня утром (18 февраля),

– пояснил экс-разведчик.

По его словам, после интенсивной артиллерийской подготовки, во время которой в ВСУ были раненные, оккупанты двумя группами примерно по 10 человек начали штурмовать "Баню". Тогда украинские военные решили нанести ответный удар.

"Ребята вынуждены были покинуть позицию, поэтому вызвали огонь на себя и по позициям врага, расстояние до которых всего 150 – 200 метров (про радиус разлета осколков 152 миллиметра погуглите). Наваляли в ответ знатно, был приглашен режим прекращения огня. К сожалению, 1 боец погиб, его не успели вытащить с поля боя", – написал Римарук.

Он также сообщил, что сейчас на участке полная тишина и работают представители СЦКК. Если все будет хорошо, на 19 февраля запланирован обмен погибшими, сообщил экс-разведчик.

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Обращаю внимание, что враг понес большие потери благодаря оперативным решениям и тому количеству снарядов, которое полетело в сторону врага,

– отметил работник фонда "Вернись живым".

При этом он не уточнил, вернулись ли украинские военные на наблюдательный пункт "Баня" после завершения боя.

Что известно о бое у Золотого

Российские оккупационные силы 18 февраля рано утром устроили масштабную атаку по позициям подразделений Объединенных сил возле места разведения сил – Золотого. Свои обстрелы оккупанты вели вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вильный. Таким образом боевики пытались прорваться через линию столкновения.

Бой длился более 5 часов и таких масштабных боев на Донбассе не было с 2018 года.

В результате боя погиб 1 украинский военный, еще 3 бойцов получили ранения и 2 контузии. Потери понесли и оккупанты: 4 погибших и 6 раненых.

В ВСУ уверяют, что все украинские позиции в районе Золотого остаются под контролем украинских военных.

Президент Владимир Зеленский заявил, что бой вблизи Золотого – это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе. Президент также собрал по этому случаю заседания СНБО.

По факту атаки боевиков Офис генпрокурора открыл уголовное производство.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала