Какая главная цель масштабных обстрелов боевиками на Донбассе: версия военного

Эскалация военных действий на Донбассе – ответ России на мирную инициативу Зеленского о совместном патрулировании на линии разграничения. Демонстрация того, что Кремль не допустит украинских военных и ОБСЕ к границе с Украиной с Россией.

Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Олег Жданов.

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Путин быстро нашел выход. Вместо того, чтобы давать объяснения на инициативы Зеленского о совместном патрулировании, ударили по украинским позициям из всех стволов. Показали, что Россия будто не участник конфликта. Главная политическая цель обстрелов – заставить Украину к прямым переговорам с оккупационными властями ОРДЛО,

– убежден Олег Жданов.

Военный отмечает: всем известно, что так называемые "ДНР" и "ЛНР" – кукла России. И оккупационная власть ОРДЛО не имеет представления, где, на каком участке, когда и какими силами будет проводиться обстрел. Это планирует российское военное командование первого и второго армейских корпусов с подачи генерального штаба вооруженных сил РФ.

Кремлевские кураторы для военного обострения выбрали место, где давно не было обстрелов. Таким образом, Россия показывает, что нет никакой безопасности на этом участке. Вообще никаких договоренностей для них не существует,

– считает Жданов.

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По мнению эксперта, какие бы решения сейчас не принимались в Украине, пока Россия не будет официально признана стороной конфликта, мы не сдвинемся с мертвой точки. Нельзя закончить то, чего не существует. Жданов обращает внимание на то, что в объяснении к минских соглашений написано: разведение войск может произойти на восьмой день после полного прекращения огня. И тем не менее, даже на участках разведения войск были обстрелы.

Возможно, отмечает специалист, есть смысл прекратить дальнейшее разведение войск. Ведь на самом деле близкий контакт "глаза в глаза" дает больше шансов на безопасность. Таким образом можно визуально контролировать личный состав противника.

"Совместное патрулирование – политический болезненный шаг. Но любое присутствие украинских военных и ОБСЕ на линии разграничения неприемлемо для Путина. Тогда встанет вопрос о поставках оккупационных войск. "Ихтамнет". А окажется, что эшелоны идут, происходит ротация личного состава российской армии, поставляются боеприпасы и топливо", – отмечает Олег Жданов.

Что произошло в зоне военных действий на Донбассе?

18 февраля оккупационные войска провели масштабную атаку позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Бой длился примерно от 5 утра до 10.30. Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения.

Вследствие масштабного боя Украины понесла потери. Погиб украинский воин, еще 4 украинских военных получили легкие ранения.

Президент Зеленский заявил, что в пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики устроили циничную провокацию. Бои близ Золотого – это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе. Зеленский также сообщил о заседании СНБО из-за атаки боевиков.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский высказал идею совместных патрулей на Донбассе. Она заключается в том, чтобы линию разграничения на Донбассе контролировали совместно украинские военные, ОБСЕ и "представители оккупированных территорий". В то же время президент не уточнял, что речь идет именно о боевиках.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

