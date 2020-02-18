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      Яка головна мета масштабних обстрілів бойовиками на Донбасі: версія військового

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      Проросійські бойовики відкрили вогонь із забороненої зброї / gettyimages.com

      Ескалація військових дій на Донбасі – відповідь Росії на мирну ініціативу Зеленського про спільне патрулювання на лінії розмежування. Демонстрація того, що Кремль не допустить українських військових і ОБСЄ до кордону з України з Росією.

      Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

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      Путін швидко знайшов вихід. Замість того, щоб давати пояснення на ініціативи Зеленського про спільне патрулювання, вдарили по українських позиціях з усіх стволів. Показали, що Росія ніби не учасник конфлікту. Головна політична мета обстрілів – примусити Україну до прямих переговорів з окупаційною владою ОРДЛО,
      – переконаний Олег Жданов.

      Військовий відзначає: всім відомо, що так звані "ДНР" і "ЛНР" – лялька Росії. І окупаційна влада ОРДЛО не має уявлення, де, на якій ділянці, коли і якими силами проводитиметься обстріл. Це планує російське військове командування першого і другого армійських корпусів з подачі генштабу озброєних сил РФ.

      Кремлівські куратори для військового загострення вибрали місце, де давно не було обстрілів. Таким чином, Росія показує, що немає жодної безпеки на цій ділянці. Взагалі ніяких домовленостей для них не існує,
      – вважає Жданов.

      Увага! Бойовики атакували українські позиції біля Золотого: все, що відомо

      На думку експерта, які б рішення зараз не приймалися в Україні, поки Росія не буде офіційно визнана стороною конфлікту, ми не зрушимо з мертвої точки. Не можна закінчити те, чого не існує. Жданов звертає увагу на те, що в поясненні до мінських угод написано: розведення військ може відбутися на восьмий день після повного припинення вогню. І тим не менше, навіть на ділянках розведення військ були обстріли.

      Можливо, зазначає фахівець, є сенс припинити подальше розведення військ. Адже насправді близький контакт: "очі в очі" дає більше шансів на безпеку. Таким чином можна візуально контролювати особовий склад противника.

      "Спільне патрулювання – політичний болісний крок. Але будь-яка присутність українських військових і ОБСЄ на лінії розмежування неприйнятна для Путіна. Тоді постане питання про постачання окупаційних військ. "Їхтамнема". А виявиться, що ешелони йдуть, відбувається ротація особового складу російської армії, постачаються боєприпаси і паливо", – зауважує Олег Жданов.

      Що відбулося в зоні військових дій на Донбасі?

      18 лютого окупаційні війська провели масштабну атаку позицій підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Бій тривав приблизно від 5 ранку до 10.30. Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року. Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення.

      Внаслідок масштабного бою Україна зазнала втрат. Загинув український воїн, ще 4 українських військових отримали легкі поранення. 

      Президент Зеленський заявив, що у п’яту річницю Дебальцівської трагедії бойовики влаштували цинічну провокацію. Бій поблизу Золотого – це спроба зірвати мирний процес на Донбасі. Зеленський також повідомив про засідання РНБО через атаку бойовиків.

      Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції Зеленський висловив ідею спільних патрулів на Донбас. Вона полягає у тому, щоб лінію розмежування на Донбасі контролювали спільно українські військові, ОБСЄ та "представники окупованих територій". Водночас президент не уточнював, чи мовиться саме про бойовиків.

      війна на донбасі
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу
       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Путін Бій біля Золотого Володимир Зеленський Розведення військ
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