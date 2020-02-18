Загороднюк про бій біля Золотого: обіцянки російських окупантів нічого не варті

Атака бойовиків та бій біля Золотого – черговий доказ ігнорування будь-яких зобов’язань з боку російських окупантів. Однак захисники України вистояли.

Ворог нехтує будь-якими домовленостями та намагається тиснути, про це написав міністр оборони Андрій Загороднюк на своїй фейсбук-сторінці.

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Загороднюк наголосив, що українські воїни дали гідну відсіч. Однак, на жаль, не обійшлося без втрат в наших лавах.

Вкотре бачимо, що жодні зобов’язання, взяті на себе російськими окупантами нічого не варті. Так, сьогодні зранку противник перейшов до активних наступальних дій. При цьому було застосовано заборонену зброю,

– написав він.

Бій біля Золотого: що відомо

Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення. Вранці 18 лютого окупаційні війська здійснили наймасштабнішу з 2018 року атаку позиції підрозділів Об'єднаних сил.

Де стріляли? Поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Бій тривав приблизно від 5 ранку і до 10:24.

Через обстріли бойовиків загинув 1 український воїн, 3 отримали поранення і 5 – поранення та травми.

​З боку проросійських бойовиків – 4 загиблих і 6 поранених.

Окупанти намагалися приховати свою поразку і звинуватити українську сторону у спробі нападу поблизу Золотого. Командування ООС офіційно заявило: українські захисники ніколи не застосовують зброю першими.

Володимир Зеленський заявив, у п’яту річницю Дебальцівської трагедії бойовики влаштували цинічну провокацію. Бій поблизу Золотого – це спроба зірвати мирний процес на Донбасі. Глава держави впевнений, що ця провокація не змінить курс на припинення війни.

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Зазначимо, за фактом атаакми Офіс генпрокурора вже відкрив кримінальне провадження.