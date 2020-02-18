Загороднюк о бое у Золотого: обещания российских оккупантов ничего не стоят

Атака боевиков и бой возле Золотого – очередное доказательство игнорирования любых обязательств со стороны российских оккупантов. Однако защитники Украины выстояли.

Враг пренебрегает любыми договоренностями и пытается давить, об этом написал министр обороны Андрей Загороднюк на своей странице в фейсбук.

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Загороднюк отметил, что украинские воины дали достойный отпор. Однако, к сожалению, не обошлось без потерь в наших рядах.

В очередной раз видим, что никакие обязательства, взятые на себя российскими оккупантами, ничего не стоят. Так, сегодня утром противник перешел к активным наступательным действиям. При этом было применено запрещенное оружие,

– написал он.

Бой возле Золотого: что известно

Боевики пытались прорваться через линию столкновения. Утром 18 февраля оккупационные войска осуществили самую масштабную с 2018 года атаку позиции подразделений Объединенных сил.

Где стреляли? Вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный. Бой длился примерно с 5 утра и до 10:24.

Из-за обстрелов боевиков погиб 1 украинский военный, 3 получили ранения, 5 – ранения и травмы.

Со стороны пророссийских боевиков – 4 погибших и 6 раненых.

Оккупанты пытались скрыть свое поражение и обвинить украинскую сторону в попытке нападения возле Золотого. Командование ООС официально заявило: украинские защитники никогда не применяют оружие первыми.

Владимир Зеленский заявил, что в пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики устроили циничную провокацию. Бой возле Золотого – это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе. Глава государства уверен, что эта провокация не изменит курс на прекращение войны.

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Отметим, по факту атаки офис генпрокурора уже открыл уголовное производство.