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      Загороднюк о бое у Золотого: обещания российских оккупантов ничего не стоят

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      Загороднюк отреагировал на атаку боевиков возле Золотого / Фото из Facebook

      Атака боевиков и бой возле Золотого – очередное доказательство игнорирования любых обязательств со стороны российских оккупантов. Однако защитники Украины выстояли.

      Враг пренебрегает любыми договоренностями и пытается давить, об этом написал министр обороны Андрей Загороднюк на своей странице в фейсбук.

      К теме: Путин не уйдет из Донбасса, – журналист об обстрелах возле Золотого

      Загороднюк отметил, что украинские воины дали достойный отпор. Однако, к сожалению, не обошлось без потерь в наших рядах.

      В очередной раз видим, что никакие обязательства, взятые на себя российскими оккупантами, ничего не стоят. Так, сегодня утром противник перешел к активным наступательным действиям. При этом было применено запрещенное оружие,
      – написал он.

      Бой возле Золотого: что известно

      Боевики пытались прорваться через линию столкновения. Утром 18 февраля оккупационные войска осуществили самую масштабную с 2018 года атаку позиции подразделений Объединенных сил.

      Где стреляли? Вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный. Бой длился примерно с 5 утра и до 10:24.

      • Из-за обстрелов боевиков погиб 1 украинский военный, 3 получили ранения, 5 – ранения и травмы.
      • Со стороны пророссийских боевиков – 4 погибших и 6 раненых.

      Оккупанты пытались скрыть свое поражение и обвинить украинскую сторону в попытке нападения возле Золотого. Командование ООС официально заявило: украинские защитники никогда не применяют оружие первыми.

      • Владимир Зеленский заявил, что в пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики устроили циничную провокацию. Бой возле Золотого – это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе. Глава государства уверен, что эта провокация не изменит курс на прекращение войны.

      О главном: Боевики атаковали украинские позиции возле Золотого – все, что известно

      Отметим, по факту атаки офис генпрокурора уже открыл уголовное производство.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Война на Донбассе Новости политики Новости Украины Бой возле Золотого Операция Объединенных сил Андрей Загороднюк
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