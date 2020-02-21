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      Путин заявил, что хочет договориться с Зеленским об улучшении отношений

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      Путин хочет с Зеленским договориться об улучшении отношений между государствами / Getty Images

      Президент России Владимир Путин надеется договориться с Президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран. Однако, по словам Путина, после нормандской встречи позиция Зеленского несколько изменилась.

      К сожалению, вот он (Зеленский) приехал из Парижа (с нормандского саммита) и начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы,
      – сказал Путин в интервью ТАСС.

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      При этом он констатировал, что официальным Москве и Киеву удалось договориться об обмене пленными, а также о соглашении по транзиту российского газа через Украину.

      "Надежда умирает последней, (такая вероятность) есть", – сказал Путин.

      Он также заявил, что сотрудничество России и Украины невыгодно ряде стран, так как создает им глобального конкурента. Путин считает, что "никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы Украину и Россию растягивать".

      "Любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ – это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире. Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растягивать", – сказал хозяин Кремля.

      По его словам, "те, кто возглавлял Украину или добрался до власти в Украине, преследовали личные интересы".

      "А в чем они заключаются? Даже – не больше заработать денег за счет разграбления украинского народа, а сохранить награбленное до сих пор. Вот, в чем главная задача. "Бабки" то где, извините за моветон? Денежки где? В зарубежных банках", – сказал Путин.

      Что известно об идее Зеленского изменить минские соглашения

      После встречи в нормандском формате в декабре 2019 года Зеленский заявил, что хотел бы изменить некоторые пункты минских соглашений. Главные правки касались бы передачи под контроль Украины ее участка государственной границы.

      К теме: Что нужно сделать Украине, чтобы изменить минские соглашения: мнение эксперта

      Последовательность, с которой Украина готова выполнять минские соглашения:

      • разоружение незаконных вооруженных формирований на Донбассе;
      • установка режима полной тишины;
      • вывод с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований;
      • установление украинского контроля над восточной границей;
      • проведение на Донбассе местных выборов.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Минские договоренности Владимир Зеленский Нормандская встреча 2019 Нормандский формат Владимир Путин
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