Путін заявив, що хоче домовитися з Зеленським про покращення відносин

Президент Росії Володимир Путін сподівається домовитися з Президентом України Володимиром Зеленським про поліпшення відносин двох країн. Проте, за словами Путіна, після нормандської зустрічі позиція Зеленського трохи змінилася.

На жаль, ось він (Зеленський) приїхав з Парижа (з нормандського саміту) і почав говорити про те, що треба переглядати мінські угоди. Це викликає питання,

– сказав Путін в інтерв’ю ТАСС.

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При цьому він констатував, що офіційним Москві та Києву вдалося домовитися про обмін полоненими, а також про угоду щодо транзиту російського газу через Україну.

"Надія вмирає останньою, (така ймовірність) є", – сказав Путін.

Він також заявив, що співпраця Росії та України невигідна низці країн, бо створює їм глобального конкурента. Путін вважає, що "ніхто цього не хоче, тому робитимуть усе, щоб Україну і Росію розтягувати".

"Будь-яке об'єднання Росії та України, їх можливостей і конкурентних переваг – це створення конкурента, глобального конкурента в Європі та у світі. Ніхто цього не хоче, тому робитимуть усе, щоб нас розтягувати", – сказав господар Кремля.

За його словами, "ті, хто очолював Україну або добрався до влади в Україні, переслідували особисті інтереси".

"А в чому вони полягають? Навіть – не більше заробити грошей за рахунок пограбування українського народу, а зберегти, що награбоване досі. Ось, у чому головне завдання. "Бабки" то де, вибачте за моветон? Грошики де? В закордонних банках", – сказав Путін.

Що відомо про ідею Зеленського змінити мінські угоди

Після зустрічі в нормандському форматі у грудні 2019 року Зеленський заявив, що хотів би змінити деякі пункти мінських угод. Головні правки стосувалися б передачі під контроль України її ділянки державного кордону.

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Послідовність, з якою Україна готова виконувати мінські угоди: