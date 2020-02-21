Путін заявив, що хоче домовитися з Зеленським про покращення відносин
Президент Росії Володимир Путін сподівається домовитися з Президентом України Володимиром Зеленським про поліпшення відносин двох країн. Проте, за словами Путіна, після нормандської зустрічі позиція Зеленського трохи змінилася.
На жаль, ось він (Зеленський) приїхав з Парижа (з нормандського саміту) і почав говорити про те, що треба переглядати мінські угоди. Це викликає питання,
– сказав Путін в інтерв’ю ТАСС.
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При цьому він констатував, що офіційним Москві та Києву вдалося домовитися про обмін полоненими, а також про угоду щодо транзиту російського газу через Україну.
"Надія вмирає останньою, (така ймовірність) є", – сказав Путін.
Він також заявив, що співпраця Росії та України невигідна низці країн, бо створює їм глобального конкурента. Путін вважає, що "ніхто цього не хоче, тому робитимуть усе, щоб Україну і Росію розтягувати".
"Будь-яке об'єднання Росії та України, їх можливостей і конкурентних переваг – це створення конкурента, глобального конкурента в Європі та у світі. Ніхто цього не хоче, тому робитимуть усе, щоб нас розтягувати", – сказав господар Кремля.
За його словами, "ті, хто очолював Україну або добрався до влади в Україні, переслідували особисті інтереси".
"А в чому вони полягають? Навіть – не більше заробити грошей за рахунок пограбування українського народу, а зберегти, що награбоване досі. Ось, у чому головне завдання. "Бабки" то де, вибачте за моветон? Грошики де? В закордонних банках", – сказав Путін.
Що відомо про ідею Зеленського змінити мінські угоди
Після зустрічі в нормандському форматі у грудні 2019 року Зеленський заявив, що хотів би змінити деякі пункти мінських угод. Головні правки стосувалися б передачі під контроль України її ділянки державного кордону.
До теми: Що треба зробити Україні, аби змінити мінські угоди: думка експерта
Послідовність, з якою Україна готова виконувати мінські угоди:
- роззброєння незаконних збройних формувань на Донбасі;
- встановлення режиму повної тиші;
- виведення з території України всіх незаконних збройних формувань;
- встановлення українського контролю над східним кордоном;
- проведення на Донбасі місцевих виборів.