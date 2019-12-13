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      Зеленський розповів, що хоче змінити у мінських домовленостях

      645 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Getty images

      Українська сторона спробує змінити деякі пункти мінських домовленостей, хоча зробити це буде вкрай важко. Головні правки стосуються передачі під контроль України її ділянки державного кордону.

      Про це президент Володимир Зеленський заявив в ефірі програми "Право на владу". Раніше про те, що "мінські угоди" треба міняти розповідали учасники української переговорної групи ТКГ. Росія ж на такий крок піти не готова.

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      Це буде дуже складно зробити, але ми повинні це зробити. Ми маємо зрозуміти, що з часів "Мінська" минуло 4 роки. Не моя команда "Мінськ" підписувала, але як влада ми маємо виконувати ці умови. Я впевнений, що деякі речі ми зможемо змінити,
      – наголосив Зеленський.

      Глава держави пояснив: йдеться саме про передачу ділянки державного кордону під контроль України.

      Саме передача нашого українського кордону вже після виборів – це точно не наша позиція і я про це казав багато разів. Це остаточне рішення,
      – уточнив Зеленський.

      Уточнимо, що Україна наполягає на передачі кордону до проведення виборів на Донбасі, а не після.

      Окрім того, президент пояснив, що записані в мінських угодах зміни до Конституції України мають на увазі ту децентралізацію, яку Україна зараз і реалізує на всій своїй території.

      "В "Мінську" чітко записано, що зміни до Конституції України – все, що пов'язано з децентралізацією. Зараз ми готуємо пакет законів про децентралізацію, ви це знаєте, на всій території України. Тобто мені здається, що ми виконуємо всі ці зобов'язання", – додав він.

      Зеленський вважає, що йому в цьому питанні вдалося переконати Німеччину та Францію.

      Що стосується Російської Федерації, то це теж буде складно. Всі бачили. У цьому питанні буде дуже-дуже складно,
      – вказав він.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини України Нормандська зустріч 2019 Володимир Зеленський Війна на Донбасі Мінські домовленості Нормандський формат Децентралізація
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