Росія категорично проти змін мінських домовленостей

Після зустрічі у нормандському форматі Тристороння контактна група підготує низку пропозицій щодо правок у мінських угодах. У Росії вже заявили, що нічого змінювати не збираються.

Представник Росії в контактній групі Борис Гризлов зазначив, що "змін в мінських угодах не було і бути не може", повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на російські ЗМІ.

Читайте також: Росія хоче залучити "ДНР" і "ЛНР" до нормандського формату

Гризлов заявив, що заяви України про підготовку "якихось змін в мінські домовленості носять провокаційний характер".

Подібні заяви здатні ускладнити ситуацію на Донбасі. Знову підкреслю: жодних змін в мінські домовленості не буде і бути не може. Вся робота і контактної групи, і нормандського формату спрямована на їх виконання,

– вважає російський представник.

За його словами, мінські домовленості непорушні і Києву потрібно думати "не про перегляд, а про виконання своїх зобов'язань".

Гризлов додав, що будь-які київські заяви про перегляд мінських домовленостей приносять Україні тільки шкоду, і "за попередні роки в цьому можна було неодноразово переконатися".

Чому в Україні хочуть переглянути мінські домовленості

В Україні вважають, що чинні угоди потрібно переглянути для того, щоб "вони спрацювали". Після нормандського формату Володимир Зеленский заявляв, що деякі пункти у мінських домовленостях він б хотів змінити. Наприклад положення щодо того, коли Україна має отримати контроль над кордоном.

До речі: "Він нічого не переглядатиме": у РФ заявили про жорстку позицію Путіна на нормандському саміті

Відповідно до мінських угод, спершу мають відбутися вибори, а тоді Україна може відновити контроль над своєю ділянкою кордону. Зеленський вважає, що Україна має отримати контроль над кордоном до виборів на Донбасі.

Як відбувся нормандський формат 2019

Лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів 9 грудня у Парижі. Під час нормандського саміту Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет. За підсумками зустрічі опублікували документ з домовленостями. Наступна зустріч запланована через 4 місяці у Берліні.

Важливо: Що Росія очікує від Зеленського: заява Лаврова після саміту в Парижі



Про що домовились лідери на нормандському саміті / Інфографіка 24 канал

Дивіться відео 24 каналу з короткими підсумками нормандського саміту: