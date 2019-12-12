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      Росія категорично проти змін мінських домовленостей

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      У Кремлі не збираються змінювати мінські домовленості / Getty images

      Після зустрічі у нормандському форматі Тристороння контактна група підготує низку пропозицій щодо правок у мінських угодах. У Росії вже заявили, що нічого змінювати не збираються.

      Представник Росії в контактній групі Борис Гризлов зазначив, що "змін в мінських угодах не було і бути не може", повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на російські ЗМІ.

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      Гризлов заявив, що заяви України про підготовку "якихось змін в мінські домовленості носять провокаційний характер".

      Подібні заяви здатні ускладнити ситуацію на Донбасі. Знову підкреслю: жодних змін в мінські домовленості не буде і бути не може. Вся робота і контактної групи, і нормандського формату спрямована на їх виконання,
      – вважає російський представник.

      За його словами, мінські домовленості непорушні і Києву потрібно думати "не про перегляд, а про виконання своїх зобов'язань".

      Гризлов додав, що будь-які київські заяви про перегляд мінських домовленостей приносять Україні тільки шкоду, і "за попередні роки в цьому можна було неодноразово переконатися".

      Чому в Україні хочуть переглянути мінські домовленості

      В Україні вважають, що чинні угоди потрібно переглянути для того, щоб "вони спрацювали". Після нормандського формату Володимир Зеленский заявляв, що деякі пункти у мінських домовленостях він б хотів змінити. Наприклад положення щодо того, коли Україна має отримати контроль над кордоном.

      До речі: "Він нічого не переглядатиме": у РФ заявили про жорстку позицію Путіна на нормандському саміті

      Відповідно до мінських угод, спершу мають відбутися вибори, а тоді Україна може відновити контроль над своєю ділянкою кордону. Зеленський вважає, що Україна має отримати контроль над кордоном до виборів на Донбасі.

      Як відбувся нормандський формат 2019

      Лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів 9 грудня у Парижі. Під час нормандського саміту Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет. За підсумками зустрічі опублікували документ з домовленостями. Наступна зустріч запланована через 4 місяці у Берліні.

      Важливо: Що Росія очікує від Зеленського: заява Лаврова після саміту в Парижі

      Про що домовились лідери на нормандському саміті
      Про що домовились лідери на нормандському саміті / Інфографіка 24 канал

      Дивіться відео 24 каналу з короткими підсумками нормандського саміту:

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Україна – Росія Мінські домовленості Нормандський формат Війна на Донбасі Нормандська зустріч 2019
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