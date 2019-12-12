Россия категорически против изменения минских договоренностей

После встречи в нормандском формате Трехсторонняя контактная группа подготовит ряд предложений о правках в Минские соглашения. В России уже заявили, что ничего менять не собираются.

Представитель России в контактной группе Борис Грызлов отметил, что "изменений в минских соглашениях не было и быть не может", сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на российские СМИ.

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Грызлов заявил, что заявления Украины о подготовке "каких-то изменений в минские договоренности носят провокационный характер".

Подобные заявления способны усложнить ситуацию на Донбассе. Опять подчеркну: никаких изменений в минских договоренностях не будет и быть не может. Вся работа контактной группы и нормандского формата направлена на их выполнение,

– считает российский представитель.

По его словам, минские договоренности незыблемы и Киеву нужно думать "не о пересмотре, а о выполнении своих обязательств".

Грызлов добавил, что киевские заявления о пересмотре минских договоренностей наносят Украине только вред, и "за предыдущие годы в этом можно было неоднократно убедиться".

Почему в Украине хотят пересмотреть минские договоренности

В Украине считают, что действующие соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы "они сработали". После нормандского формата Владимир Зеленский заявлял, что некоторые пункты в минских договоренностях он бы хотел изменить. Например положение относительно того, когда Украина должна получить контроль над границей.

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Согласно минским соглашениям, сначала должны состояться выборы, а тогда Украина может восстановить контроль над своим участком границы. Зеленский считает, что Украина должна получить контроль над границей до выборов на Донбассе.

Как прошел нормандский формат 2019

Лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров 9 декабря в Париже. Во время нормандского саммита Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет. По итогам встречи опубликовали документ с договоренностями. Следующая встреча запланирована через 4 месяца в Берлине.

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О чем договорились лидеры на нормандском саммите / Инфографика 24 канал

Смотрите видео 24 канала с короткими итогами нормандского саммита: