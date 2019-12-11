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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Россия хочет привлечь "ДНР" и "ЛНР" к нормандскому формату

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      Лавров хочет, чтобы к нормандскому формату присоединилась оккупационная власть Донбасса / dw.com

      В России считают, что к нормандскому формату стоило бы присоединиться не США, а оккупационной власти так называемых "ДНР" и "ЛНР". Псевдовласть Донбасса якобы может помочь в достижении Минских договоренностей.

      Такую позицию выразил местный министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщили в российском МИД.

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      Что касается столиц, в которых следует искать дополнительный ресурс для решения украинских проблем, для выполнения Минских договоренностей, то я бы вспомнил после Киева не Москву и Вашингтон, а Донецк и Луганск,
      – отметил Лавров.

      По его словам, любая страна, США в частности, может помочь, если "будет настраивать ту украинскую сторону, на которую они влияют (в случае США – Киев) на добросовестное выполнение Минских договоренностей".

      Лавров добавил, что ситуация не улучшится, если США и в дальнейшем будут придерживаться позиций Курта Волкера, бывшего спецпредставителя в Украине.

      Что известно о Курте Волкера?
      Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины с 2017 по 2019 год. Негативно отреагировал на выдачу Россией паспортов в ОРДЛО.

      Ушел в отставку 27 сентября, став первым высокопоставленным американским чиновником, который покинул свой пост после начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

      10 декабря в Вашингтоне состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американским президентом Дональдом Трампом и госсекретарем США Майком Помпео. Обсудили вопросы конфликта Украины и России, вмешательство России в выборы президента США, вопросы газопроводов "Северный Поток-2" и "Турецкий поток" и некоторые другие.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Сергей Лавров Курт Волкер Минские договоренности Оккупированные территории Новости Луганска Новости Донецка Новости США
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