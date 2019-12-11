Россия хочет привлечь "ДНР" и "ЛНР" к нормандскому формату

В России считают, что к нормандскому формату стоило бы присоединиться не США, а оккупационной власти так называемых "ДНР" и "ЛНР". Псевдовласть Донбасса якобы может помочь в достижении Минских договоренностей.

Такую позицию выразил местный министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщили в российском МИД.

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Что касается столиц, в которых следует искать дополнительный ресурс для решения украинских проблем, для выполнения Минских договоренностей, то я бы вспомнил после Киева не Москву и Вашингтон, а Донецк и Луганск,

– отметил Лавров.

По его словам, любая страна, США в частности, может помочь, если "будет настраивать ту украинскую сторону, на которую они влияют (в случае США – Киев) на добросовестное выполнение Минских договоренностей".

Лавров добавил, что ситуация не улучшится, если США и в дальнейшем будут придерживаться позиций Курта Волкера, бывшего спецпредставителя в Украине.

Что известно о Курте Волкера?

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины с 2017 по 2019 год. Негативно отреагировал на выдачу Россией паспортов в ОРДЛО.



Ушел в отставку 27 сентября, став первым высокопоставленным американским чиновником, который покинул свой пост после начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

10 декабря в Вашингтоне состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американским президентом Дональдом Трампом и госсекретарем США Майком Помпео. Обсудили вопросы конфликта Украины и России, вмешательство России в выборы президента США, вопросы газопроводов "Северный Поток-2" и "Турецкий поток" и некоторые другие.