Трамп и Лавров встретились в Вашингтоне: детали

В столице США Вашингтоне состоялась встреча американского президента Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам российского чиновника, встреча прошла в атмосфере взаимопонимания в том, что касается вклада стран в дело мира. После Лавров встретился с госсекретарем США Майком Помпео.

Какие вопросы обсудили Лавров и Трамп

Конфликт России и Украины

По информации прессслужбы Белого дома, Трамп призвал Россию урегулировать конфликт с Украиной.

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Вмешательство России в выборы президента США

Трамп предостерег Россию от любого вмешательства в американские выборы. Ларов в свою очередь предложил американскому президенту опубликовать переписку Москвы и Вашингтона относительно вмешательства в выборы.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ)

Лавров отметил, что РФ предложила США "любые варианты" продления договора СНВ до конца 2019 года.

Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток

Лавров отметил, что санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока", заложенные в новый военный бюджет США, не остановят реализацию проектов.

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Ситуация с задержанными гражданами

США продолжают сотрудничать с Россией для осуществления позитивных шагов в отношении задержанных граждан.

Приглашение в Россию

По словам Лаврова, Трамп получил приглашение от президента России Владимира Путина на торжества в Москве по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне и сейчас рассматривает это предложение.

Встреча Лаврова с Помпео

Заметим, что после встречи с Трампом Лавров провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Последний, в частности, при обсуждении результатов нормандского саммита заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что Крым принадлежит Украине.

Во время брифинга Помпео отметил, что гордится тем, что сделала нынешняя администрация Украины для защиты суверенитета и безопасности своей страны.

Я еще раз подчеркнул министру Лаврову, что Крым принадлежит Украине и что решение конфликта на Востоке Украины начинается с соблюдения минских соглашений,

– заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

Со своей стороны, Лавров подчеркнул, что принципиально важно, что итоговый документ, который президенты России, Украины, Франции и канцлер Германии одобрили, подтверждает незыблемость минских договоренностей и требует их полного выполнения. Он добавил, что это "стопроцентная позиция" Кремля.