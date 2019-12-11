Трамп і Лавров зустрілися у Вашингтоні: деталі

У столиці США Вашингтоні відбулася зустріч американського президента Дональда Трампа з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. За словами російського посадовця, зустріч пройшла в атмосфері взаєморозуміння в тому, що стосується внеску країн у справу миру. Опісля Лавров зустрівся з держсекретарем США Майком Помпео.

Які питання обговорили Лавров і Трамп

Конфлікт Росії та України

За інформацією пресслужби Білого дому, Трамп закликав Росію врегулювати конфлікт з Україною.

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Втручання Росії у вибори президента США

Трамп застеріг Росію від будь-якого втручання в американські вибори. Натомість Ларов запропонував американському президентові опублікувати переписку Москви та Вашингтона щодо втручання у вибори.

Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО)

Лавров зазначив, що РФ запропонувала США "будь-які варіанти" продовження договору СНО до кінця 2019 року.

Газогони "Північний Потік-2" та "Турецький потік

Лавров зазначив, що санкції проти "Північного потоку-2" та "Турецького потоку", закладені в новий військовий бюджет США, не зупинять реалізацію проєктів.

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Ситуація з затриманими громадянами

США надалі співпрацюватимуть з Росією задля здійснення позитивних кроків щодо затриманих громадян.

Запрошення до Росії

За словами Лаврова, Трамп отримав запрошення від президента Росії Володимира Путіна на урочистості в Москві з нагоди 75-річчя перемоги у Другій світовій війні та наразі розглядає цю пропозицію.

Зустріч Лаврова з Помпео

Зауважимо, що після зустрічі з Трампом Лавров провів перемовини з держсекретарем США Майком Помпео. Останній, зокрема, під час обговорення результатів нормандського саміту заявив міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, що Крим належить Україні.

Під час брифінгу Помпео зазначив, що пишається тим, що зробила теперішня адміністрація України для захисту суверенітету та безпеки своєї країни.

Я ще раз наголосив міністру Лаврову, що Крим належить Україні та що вирішення конфлікту на Сході України починається з дотримання мінських угод,

– заявив очільник американського зовнішньополітичного відомства.

Зі свого боку, Лавров наголосив, що принципово важливо, що підсумковий документ, який президенти Росії, України, Франції та канцлер Німеччини схвалили, підтверджує непорушність мінських домовленостей і вимагає їх повного виконання. Він додав, що це "стовідсоткова позиція" Кремля.

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