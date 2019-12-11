04:44
11 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:58, 10 грудня
      Вєсті.UA
      22:04, 10 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Трамп і Лавров зустрілися у Вашингтоні: деталі

      318 Читать новость на русском
      Сергій Лавров під час візиту до Білого дому / Getty Images

      У столиці США Вашингтоні відбулася зустріч американського президента Дональда Трампа з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. За словами російського посадовця, зустріч пройшла в атмосфері взаєморозуміння в тому, що стосується внеску країн у справу миру. Опісля Лавров зустрівся з держсекретарем США Майком Помпео.

      Які питання обговорили Лавров і Трамп 

      Конфлікт Росії та України

      За інформацією пресслужби Білого дому, Трамп закликав Росію врегулювати конфлікт з Україною.

      Зверніть увагу! Нормандський саміт: США закликали Росію виконувати свої зобов’язання

      Втручання Росії у вибори президента США

      Трамп застеріг Росію від будь-якого втручання в американські вибори. Натомість Ларов запропонував американському президентові опублікувати переписку Москви та Вашингтона щодо втручання у вибори.

      Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО)

      Лавров зазначив, що РФ запропонувала США "будь-які варіанти" продовження договору СНО до кінця 2019 року.

      Газогони "Північний Потік-2" та "Турецький потік 

      Лавров зазначив, що санкції проти "Північного потоку-2" та "Турецького потоку", закладені в новий військовий бюджет США, не зупинять реалізацію проєктів.

      Детальніше! США погодили санкції проти "Північного потоку-2" та "Турецького потоку"

      Ситуація з затриманими громадянами

      США надалі співпрацюватимуть з Росією задля здійснення позитивних кроків щодо затриманих громадян.

      Запрошення до Росії

      За словами Лаврова, Трамп отримав запрошення від президента Росії Володимира Путіна на урочистості в Москві з нагоди 75-річчя перемоги у Другій світовій війні та наразі розглядає цю пропозицію.

      Зустріч Лаврова з Помпео 

      Зауважимо, що після зустрічі з Трампом Лавров провів перемовини з держсекретарем США Майком Помпео. Останній, зокрема, під час обговорення результатів нормандського саміту заявив міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, що Крим належить Україні.

      Під час брифінгу Помпео зазначив, що пишається тим, що зробила теперішня адміністрація України для захисту суверенітету та безпеки своєї країни.

      Я ще раз наголосив міністру Лаврову, що Крим належить Україні та що вирішення конфлікту на Сході України починається з дотримання мінських угод, 
      – заявив очільник американського зовнішньополітичного відомства.

      Зі свого боку, Лавров наголосив, що принципово важливо, що підсумковий документ, який президенти Росії, України, Франції та канцлер Німеччини схвалили, підтверджує непорушність мінських домовленостей і вимагає їх повного виконання. Він додав, що це "стовідсоткова позиція" Кремля. 

      Радимо ознайомитися! Результати нормандської зустрічі: про що домовились у Парижі

      Модель Ельза Госк оголилась перед камерою: фото 18+
      10 грудня
      2455
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Дональд Трамп Майк Помпео Сергій Лавров Новини політики Новини США Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 02:00 Підсумки нормандської зустрічі: на які поступки може піти України і чи чекати позитивних зрушень
      Антон Голобородько 201
      10 грудня , 22:20 Головні новини 10 грудня: реакція на саміт в Парижі і зниження ціни на газ
      Василь Денисюк 2157
      10 грудня , 21:40 Обережний прогрес: що пишуть західні ЗМІ про нормандську зустріч
      Марія Савчук 2899
      10 грудня , 19:02 Плащ-невидимка та кишеньковий кондиціонер – топ-розробки 2019 року
      Ірина Полицька 692
      10 грудня , 18:20 Чи задоволені українці результатами зустрічі у нормандському форматі – опитування
      Андрій Костюк 1477
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук