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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Нормандський саміт: США закликали Росію виконувати свої зобов’язання

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      Посольство США закликає Росію виконувати домовленості "Нормандії" / dt.ua

      Посольство США в Україні відзначило важливий прогрес за результатами нормандського саміту. А також закликало Росію дотримуватись прийнятих на саміті зобов'язань.

      З успішним самітом у нормандському форматі, який відновив участь лідерів держав у мирному процесі, у фейсбуці Україну привітало посольство США.

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      Завдяки переговорам досягнуто важливого прогресу в напрямку всебічного припинення вогню, звільнення затриманих через конфлікт осіб, подальшого розведення сил,
      – йдеться у заяві.

      На думку посольства, дотримання домовленостей дасть можливість покращити гуманітарні умови на окупованих територіях та створити там безпечне середовище для місцевих виборів.

      "Ми закликаємо Росію поважати свої зобов'язання, припинити будь-яку агресію і використати цю можливість для миру", – додали в посольстві.

      У декларації саміту зазначено, що лідери четвірки "просять своїх міністрів закордонних справ та політичних радників забезпечити виконання досягнутих домовленостей, і погоджуються провести ще одну зустріч у такому форматі протягом чотирьох місяців на політичних та безпекових умовах, зокрема, щодо організації місцевих виборів".

      нормандський саміт париж домовленості
      Про що домовились у Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини США Новини політики Нормандська зустріч 2019 Україна – Росія
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