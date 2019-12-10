Нормандський саміт: США закликали Росію виконувати свої зобов’язання

Посольство США в Україні відзначило важливий прогрес за результатами нормандського саміту. А також закликало Росію дотримуватись прийнятих на саміті зобов'язань.

З успішним самітом у нормандському форматі, який відновив участь лідерів держав у мирному процесі, у фейсбуці Україну привітало посольство США.

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Завдяки переговорам досягнуто важливого прогресу в напрямку всебічного припинення вогню, звільнення затриманих через конфлікт осіб, подальшого розведення сил,

– йдеться у заяві.

На думку посольства, дотримання домовленостей дасть можливість покращити гуманітарні умови на окупованих територіях та створити там безпечне середовище для місцевих виборів.

"Ми закликаємо Росію поважати свої зобов'язання, припинити будь-яку агресію і використати цю можливість для миру", – додали в посольстві.

У декларації саміту зазначено, що лідери четвірки "просять своїх міністрів закордонних справ та політичних радників забезпечити виконання досягнутих домовленостей, і погоджуються провести ще одну зустріч у такому форматі протягом чотирьох місяців на політичних та безпекових умовах, зокрема, щодо організації місцевих виборів".



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