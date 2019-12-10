Нормандский саммит: США призвали Россию выполнять свои обязательства

Посольство США в Украине отметило важный прогресс по результатам нормандского саммита. А также призвало Россию придерживаться принятых на саммите обязательств.

С успешным саммитом в нормандском формате, который возобновил участие лидеров государств в мирном процессе, в фейсбуке Украину поздравило посольство США.

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Благодаря переговорам достигнут важный прогресс в направлении всестороннего прекращения огня, освобождения задержанных из-за конфликта лиц, дальнейшего разведения сил,

– говорится в заявлении.

По мнению посольства, соблюдение договоренностей даст возможность улучшить гуманитарные условия на оккупированных территориях и создать там безопасную среду для местных выборов.

"Мы призываем Россию уважать свои обязательства, прекратить любую агрессию и использовать эту возможность для мира", – добавили в посольстве.

В декларации саммита указано, что лидеры четверки "просят своих министров иностранных дел и политических советников обеспечить выполнение достигнутых договоренностей, и соглашаются провести еще одну встречу в таком формате в течение четырех месяцев на политических и условиях безопасности, в частности, по организации местных выборов".



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