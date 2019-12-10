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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Нормандский саммит: США призвали Россию выполнять свои обязательства

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      Посольство США призывает Россию выполнять договоренности "Нормандии" / dt.ua

      Посольство США в Украине отметило важный прогресс по результатам нормандского саммита. А также призвало Россию придерживаться принятых на саммите обязательств.

      С успешным саммитом в нормандском формате, который возобновил участие лидеров государств в мирном процессе, в фейсбуке Украину поздравило посольство США.

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      Благодаря переговорам достигнут важный прогресс в направлении всестороннего прекращения огня, освобождения задержанных из-за конфликта лиц, дальнейшего разведения сил,
      – говорится в заявлении.

      По мнению посольства, соблюдение договоренностей даст возможность улучшить гуманитарные условия на оккупированных территориях и создать там безопасную среду для местных выборов.

      "Мы призываем Россию уважать свои обязательства, прекратить любую агрессию и использовать эту возможность для мира", – добавили в посольстве.

      В декларации саммита указано, что лидеры четверки "просят своих министров иностранных дел и политических советников обеспечить выполнение достигнутых договоренностей, и соглашаются провести еще одну встречу в таком формате в течение четырех месяцев на политических и условиях безопасности, в частности, по организации местных выборов".

      нормандський саміт париж домовленості
      О чем договорились в Париже 9 декабря / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости США Новости политики Нормандская встреча 2019 Украина – Россия
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