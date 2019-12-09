"Він нічого не переглядатиме": у РФ заявили про жорстку позицію Путіна на нормандському саміті

Позиція, з якою російський лідер Володимир Путін їде на зустріч "нормандської четвірки" у Париж, є жорсткою. Він вимагатиме послідовного виконання мінських домовленостей і від своїх слів не відступатиме.

Про це розповіли джерела, які брали участь у підготовці саміту з російського боку, в коментарі виданню "Комерсант".

Дізнайтесь більше: Нормандська зустріч у Парижі: чого очікувати від Зеленського та Путіна

"Є очікування, що Зеленському три гаранти виконання угод пояснять, що вони не підлягають ревізії. Що не можна поміняти їх логіку, суть, черговість пунктів "Комплексу заходів з виконання мінських угод". Угоди схвалені Радою Безпеки ООН, а лідери, з якими Зеленський зустрінеться, – гаранти", – розповіла так звана міністерка закордонних справ псевдореспубліки "ДНР" Наталя Ніконорова.

Водночас, джерело, близьке до переговорного процесу, наголошує: свою позицію Росія не мінятиме, а відстоюватиме і робити це буде рішуче.

Для української сторони ця зустріч – політичний акт, а для нас – робота. Якщо в угодах написано, що вибори повинні бути достроковими, значить, їх не можна поєднати з черговими. Ніхто не буде нічого переглядати,

– уточнили позицію Путіна в Кремлі.

Актуально: Нормандська зустріч 2019: експерт назвав найгірший сценарій для України

Що відомо про зустріч у нормандському форматі: