"Він нічого не переглядатиме": у РФ заявили про жорстку позицію Путіна на нормандському саміті
Позиція, з якою російський лідер Володимир Путін їде на зустріч "нормандської четвірки" у Париж, є жорсткою. Він вимагатиме послідовного виконання мінських домовленостей і від своїх слів не відступатиме.
Про це розповіли джерела, які брали участь у підготовці саміту з російського боку, в коментарі виданню "Комерсант".
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"Є очікування, що Зеленському три гаранти виконання угод пояснять, що вони не підлягають ревізії. Що не можна поміняти їх логіку, суть, черговість пунктів "Комплексу заходів з виконання мінських угод". Угоди схвалені Радою Безпеки ООН, а лідери, з якими Зеленський зустрінеться, – гаранти", – розповіла так звана міністерка закордонних справ псевдореспубліки "ДНР" Наталя Ніконорова.
Водночас, джерело, близьке до переговорного процесу, наголошує: свою позицію Росія не мінятиме, а відстоюватиме і робити це буде рішуче.
Для української сторони ця зустріч – політичний акт, а для нас – робота. Якщо в угодах написано, що вибори повинні бути достроковими, значить, їх не можна поєднати з черговими. Ніхто не буде нічого переглядати,
– уточнили позицію Путіна в Кремлі.
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Що відомо про зустріч у нормандському форматі:
- 9 грудня 2019 року у Франції на переговори вперше за три роки зберуться лідери України, Франції, Німеччини і Росії. Нормандська четвірка зустрінеться у Парижі о 16 годині за місцевим часом (це 17 година за Києвом). Опісля, запланована спільна конференція.
- Перед засіданням канцлерка Німеччини Ангела Меркель проведе двосторонні зустрічі з президентами Росії та України: о 15 годині спілкуватиметься наодинці із Путіним, а через пів години – із Зеленським.
- На переконання експертів, не варто очікувати особливих результатів. Головна причина – позиції України і Росії залишилися незмінно протилежними. Зеленський наполягає на виконанні спочатку безпекової частини мінських угод, а потім політичної. Росія хоче проведення виборів в ОРДЛО і прямих переговорів Києва з проросійськими окупаційними адміністраціями.
- Окрім того, багато експертів стверджують, що будь-яка угода буде для України негативною, адже матиме у собі компроміс.