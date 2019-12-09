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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      "Він нічого не переглядатиме": у РФ заявили про жорстку позицію Путіна на нормандському саміті

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      Володимир Путін / Getty images

      Позиція, з якою російський лідер Володимир Путін їде на зустріч "нормандської четвірки" у Париж, є жорсткою. Він вимагатиме послідовного виконання мінських домовленостей і від своїх слів не відступатиме.

      Про це розповіли джерела, які брали участь у підготовці саміту з російського боку, в коментарі виданню "Комерсант".

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      "Є очікування, що Зеленському три гаранти виконання угод пояснять, що вони не підлягають ревізії. Що не можна поміняти їх логіку, суть, черговість пунктів "Комплексу заходів з виконання мінських угод". Угоди схвалені Радою Безпеки ООН, а лідери, з якими Зеленський зустрінеться, – гаранти", – розповіла так звана міністерка закордонних справ псевдореспубліки "ДНР" Наталя Ніконорова.

      Водночас, джерело, близьке до переговорного процесу, наголошує: свою позицію Росія не мінятиме, а відстоюватиме і робити це буде рішуче.

      Для української сторони ця зустріч – політичний акт, а для нас – робота. Якщо в угодах написано, що вибори повинні бути достроковими, значить, їх не можна поєднати з черговими. Ніхто не буде нічого переглядати,
      – уточнили позицію Путіна в Кремлі.

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      Що відомо про зустріч у нормандському форматі:

      • 9 грудня 2019 року у Франції на переговори вперше за три роки зберуться лідери України, Франції, Німеччини і Росії. Нормандська четвірка зустрінеться у Парижі о 16 годині за місцевим часом (це 17 година за Києвом). Опісля, запланована спільна конференція.
      • Перед засіданням канцлерка Німеччини Ангела Меркель проведе двосторонні зустрічі з президентами Росії та України: о 15 годині спілкуватиметься наодинці із Путіним, а через пів години – із Зеленським.
      • На переконання експертів, не варто очікувати особливих результатів. Головна причина – позиції України і Росії залишилися незмінно протилежними. Зеленський наполягає на виконанні спочатку безпекової частини мінських угод, а потім політичної. Росія хоче проведення виборів в ОРДЛО і прямих переговорів Києва з проросійськими окупаційними адміністраціями.
      • Окрім того, багато експертів стверджують, що будь-яка угода буде для України негативною, адже матиме у собі компроміс.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Нормандська зустріч 2019 Нормандський формат Володимир Путін Україна – Росія Володимир Зеленський Новини Росії Війна на Донбасі Мінські домовленості
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