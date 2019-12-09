Нормандська зустріч у Парижі: чого очікувати від Зеленського та Путіна

Зустріч у нормандському форматі, яка розпочнеться у Парижі 9 грудня, може містити чимало загроз для подальшого розвитку України. Яких саме – читайте у матеріалі 24 каналу.

Ключова небезпека цієї зустрічі у Парижі – необачна швидкість у прийнятті рішень Президентом України Володимиром Зеленським та потужний тиск, який чинитимуть на нього росіяни. Але давайте з усім розбиратись поетапно.

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Чому має відбутись зустріч у нормандському форматі?

Тому що зараз нормандський формат – єдина більш-менш працююча площадка для переговорів України та Росії, за участі Франції та Німеччини у ролі своєрідних посередників. За останні п’ять років переговори в нормандському форматі проводилися в різних варіантах: як зустрічі лідерів країн; як зустрічі за участю голів і представників МЗС чотирьох країн; а також безліч раундів телефонних переговорів глав держав нормандської четвірки.

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Перемовини за участю лідерів України, Росії, Франції та Німеччини відбудуться 9 грудня в Парижі – перша з 2016 року зустрічі саме президентів.

Передумовами для проведення нормандського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку там має розміститися майбутня демілітаризована зона.

Розведення сил на Донбасі/Інфографіка 24 каналу

Про що там мають говорити?

Як раніше казав Президент України – про розведення військ, відновлення контролю над українським кордоном, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та анексію Криму.

Для Зеленського це буде перша зустріч з Путіним в статусі президента України. Очікується, що політики можуть провести також особисті переговори тет-а-тет — український лідер стверджує, що готовий "до будь-яких форматів". Тому однозначно переконаний, що встигне проговорити всі окреслені теми.

Зеленський також не виключає, що обговорить новий контракт на транзит російського газу через Україну в рамках зустрічі з лідерами "нормандського формату".

Чого можна очікувати від зустрічі у Парижі?

Як пояснив 24 каналу правник, директор міжнародної спілки "Інститут національної політики" Юрій Шуліпа, для України результат зустрічі в нормандському форматі може мати два наслідки:

Зустріч завершиться нічим. На зустрічі будуть підписані офіційні документи (і у такому разі все залежатиме від того, які саме документи будуть підписані).

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Які ризики існують для України під час зустрічі у Парижі?

Одним з найбільших ризиків, з якими доведеться стикнутись Зеленському на цих переговорах, як каже Шуліпа, стане шантаж та тиск Росії. Все, аби схилити Зеленського до прямих переговорів з бойовиками так званих "ЛНР" та "ДНР".

Якщо президент України на саміті в нормандському форматі піддасться на шантаж Путіна, і піде на прямі переговори з путінськими маріонетками, то Україна незабаром припинить своє існування як держава і суб'єкт міжнародного права,

– вважає він.

Ще одна небезпечна точка цих переговорів – свідоме змішування та ув’язування між собою питань з різних площин: транзиту газу, відмови від перемог у Стокгольмському арбітражі, обміну полоненими, анексії Криму. Тут українській стороні доведеться дуже обережно та виважено підходити до прийняття рішень – скрізь можуть бути приховані пастки, які одразу можна і не помітити черзе брак досвіду.

Аналітик Віталій Портников висловив думку, що Путін готовий поміняти дискусію щодо газу на дискусію по Криму. "Але результати обох дискусій будуть різними. Дискусія щодо газу може завершитися відновленням енергетичної залежності України від Росії – по суті, саме до цього сьогодні підштовхує Зеленського його оточення. А дискусія по Криму завершиться нічим… Тому що Путін змінює на поставки газу і продовження транзиту не Крим. Він змінює на поставки газу і продовження транзиту можливість припинити стрілянину на Донбасі", - написав він.

Який розвиток подій буде найгіршим для України?

Якщо будуть офіційно підписані бодай якісь документи – це буде погано для України. На цій думці сходяться чимало аналітиків та дипломатів. Просто пояснюють, чому це буде погано по-різному.

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Політичний аналітик Олександр Кочетков в одному зі своїх інтерв’ю пояснив, що найгірший варіант, якщо Зеленський під тиском трьох сторін – Росії, Франції та Німеччини – погодиться на особливий статус для окупованих територій в тому трактуванні, яку пропонує Кремль.

До сьогоднішнього дня у нас нічого не було підписано офіційно. Якщо він щось підпише – це буде перший офіційно підписаний документ в цій історії і це буде початок проблем з незалежністю України,

– сказав він.

Чому підписання документів це негатив? Тому що, як пояснив Шуліпа, від самого початку Нормандський формат – це майданчик не рівних сторін.

"Представники країни-агресора Росії через участь у нормандському форматі займаються продовженням реалізації агресивної зовнішньої політики проти України іншими невійськовими засобами політичного та інформаційного шантажу і надання різного тиску на її вище політичне керівництво. Практика показує, що основу прийнятих на цьому майданчику рішень складають вимоги країни-агресора, які багато в чому суперечать міжнародному праву, законодавству і національним інтересам України", – пояснив він.

Відтак, будь-які підписані документи з великою вірогідністю будуть містити поступки зі сторони України. При цьому аналітик Сергій Солодкий пояснив 24 каналу, що зараз оцінити масштаб негативних наслідків оцінити неможливо, оскільки ми не зрозуміємо, на які поступки готова іти українська влада.

Негативний сценарій для нас – якщо Україна піде на якісь поступки. Варто зважати, що попри загальне прагнення миру, навіть мінімальні поступки Росії українське суспільство сприйматиме негативно,

– підкреслив він.

Який варіант завершення зустрічі буде найкращим для України?

Тут варіанти можна розділити на два типи: непогані і дуже хороші.

До непоганих варіантів можемо віднести відсутність конкретних результатів зустрічі.

Якщо зустріч вийде нерезультативна, а за її підсумками сторони просто вийдуть, розкажуть, що всім потрібен мир і треба продовжувати домовлятися – це буде добре. Тому що ми не підписали нічого капітулянтського,

– сказав Кочетков.

При цьому Солодкий також зазначив, що якщо сторони домовляться домовлятись та рухатись далі малими силами – це буде доволі непоганий сценарій. "Але схвалювати потрібно все дуже обережно, бо там може бути сховано багато пасток", – додав він.

До дуже хороших варіантів розвитку подій можемо віднести продовження санкцій проти Росії. Якщо раптом дивом вдасться досягти припинення обстрілів і початку процесу мирного врегулювання – це було би ідеальним варіантом розвитку подій. Але він поки що недосяжний.

Як пояснила колишня заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, вона весь час "намагається у всіх дізнатися", чи є підстави вважати, що Путін зацікавлений у зміні своєї політики щодо України. Однак, крім того, що він зацікавлений у тому, щоб зняти санкції, жодної такої підстави вона не почула.

Разом з тим, попри доволі обережне ставлення аналітиків та дипломатів до всього того, що буде відбуватись під час зустрічі у Парижі, є кілька факторів, які дещо покращують позиції України на цих переговорах. По-перше, це – скандал із видворенням російських дипломатів з Німеччини. Оглядач Іван Яковина переконаний, що це вплине на ставлення канцлерки Німеччини до російського президента – Меркель не пробачить Путіну та його криворуким шпигунам такого нахабства.

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По-друге, те, що ми вважаємо слабкістю Зеленського – його недосвідченість у політиці – може зіграти на користь України. Таке обережне припущення 24 каналу висловили кілька аналітиків. Мовляв, Путін, звісно, досвідчений апаратний чиновник, але його досвід ґрунтується на спілкуванні із людьми, які роками працювали у пострадянській політичній системі. Зеленський же – явище для цієї системи нове і тому абсолютно непередбачуване. Оця непередбачуваність може означати не лише нашу слабкість у переговорах, а і зіграти на користі Україні. Якщо, звісно, українська сторона не втратить шанс правильно скористатись цією перевагою та не буде надто поспішати із прийняттям рішень.