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      Нормандська зустріч закінчиться нічим, – експерт

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      Попри прагнення Зеленського до миру, учасники нормандської зустрічі не підпишуть жодних офіційних документів, переконаний експерт / Getty Images

      Зустріч у нормандському форматі не вирішить долю війни на Донбасі. Учасники саміту не підпишуть жодних відповідних документів, а завершиться все заявами про те, що всі хочуть миру.

      "Там не вирішуватиметься доля конфлікту, війни. Тому в цих переговорах сторони, швидше за все, намагатимуться досягнути якихось менших стратегічних цілей більш локального характеру, які позначаться вже не подальших переговорах", – сказав на брифінгу щодо очікувань від нормандської зустрічі виконавчий директор Українського інституту майбутнього (UIF) Віктор Андрусів.

      До теми: Нормандський саміт у Парижі: останні очікування України та Росії

      Я переконаний, що нормандська зустріч закінчиться нічим. Закінчиться якимись черговими заявами про те, що всі хочуть миру, і що треба сприяти миру, і що всі до цього готові. Але ніяких рішень там ухвалено не буде,
      – наголосив експерт.

      Він пояснив, що аби прийняти якісь рішення, вони мають бути підготовані. І має вестися дуже серйозна підготовча робота з обох сторін. А спільної роботи з підготовки цього саміту не було.

      "Тим, більше ми бачимо, що сторони обмінялись не дуже дружніми кроками. Наші окуповані території оголосили якісь там свої кордони. А наші правоохоронці навідалися в офіс до Медведчука. Тож все це не виглядає на те, що там планують чогось досягнути", – вважає Андрусів.

      Як проходитиме зустріч у нормандському форматі

      Зустріч за участю лідерів України, Росії, Франції та Німеччини відбудеться 9 грудня в Парижі о 16:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом). Після цього о 20:00 за Києвом учасники саміту дадуть спільну пресконференцію.

      Зауважимо, що перед засіданням "нормандської четвірки" канцлерка Німеччини Ангела Меркель проведе двосторонні зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним. Окрему розмову матимуть Зеленський з Путіним.

      Учасники саміту поговорять про розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та анексію Криму.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Нормандський формат Нормандська зустріч 2019 Володимир Зеленський Новини політики Володимир Путін Проросійські бойовики
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