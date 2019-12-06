Нормандська зустріч закінчиться нічим, – експерт

Зустріч у нормандському форматі не вирішить долю війни на Донбасі. Учасники саміту не підпишуть жодних відповідних документів, а завершиться все заявами про те, що всі хочуть миру.

"Там не вирішуватиметься доля конфлікту, війни. Тому в цих переговорах сторони, швидше за все, намагатимуться досягнути якихось менших стратегічних цілей більш локального характеру, які позначаться вже не подальших переговорах", – сказав на брифінгу щодо очікувань від нормандської зустрічі виконавчий директор Українського інституту майбутнього (UIF) Віктор Андрусів.

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Я переконаний, що нормандська зустріч закінчиться нічим. Закінчиться якимись черговими заявами про те, що всі хочуть миру, і що треба сприяти миру, і що всі до цього готові. Але ніяких рішень там ухвалено не буде,

– наголосив експерт.

Він пояснив, що аби прийняти якісь рішення, вони мають бути підготовані. І має вестися дуже серйозна підготовча робота з обох сторін. А спільної роботи з підготовки цього саміту не було.

"Тим, більше ми бачимо, що сторони обмінялись не дуже дружніми кроками. Наші окуповані території оголосили якісь там свої кордони. А наші правоохоронці навідалися в офіс до Медведчука. Тож все це не виглядає на те, що там планують чогось досягнути", – вважає Андрусів.

Як проходитиме зустріч у нормандському форматі

Зустріч за участю лідерів України, Росії, Франції та Німеччини відбудеться 9 грудня в Парижі о 16:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом). Після цього о 20:00 за Києвом учасники саміту дадуть спільну пресконференцію.

Зауважимо, що перед засіданням "нормандської четвірки" канцлерка Німеччини Ангела Меркель проведе двосторонні зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним. Окрему розмову матимуть Зеленський з Путіним.

Учасники саміту поговорять про розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та анексію Криму.