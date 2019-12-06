Нормандський саміт у Парижі: останні очікування України та Росії
У Кремлі та в Україні поділилися очікуваннями від зустрічі у нормандському форматі, що є запланованим на 9 грудня в Парижі. Так, український президент Володимир Зеленський має намір обговорити ідею створення на окупованих територіях "муніципальної варти". Натомість господар Кремля Володимир Путін планує не допустити спроби будь-якого розмивання мінських домовленостей.
Яке ще питання хоче обговорити Україна у нормандському форматі
Як розповів потерпілий під час першого нападу "Беркуту" на Донбас Євгеній Сердюк за результатами зустрічі з Зеленський, український гарант має намір запропонувати під час нормандської зустрічі ідею створення на окупованих територіях "муніципальної варти". До складу цієї варти увійдуть у рівних пропорціях українські нацгвардійці, представники ОБСЄ та окупаційного режиму, пише "Еспресо".
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Зеленський наголосив, що це є однією з наявних у його команди ідей. Водночас, за задумом українського президента, представників "тієї сторони" мають набирати з числа тих, хто "не стріляв, не вбивав", тобто не брав участь у бойових діях.
Також Зеленський запевнив, що не збирається йти на поступки Путіну під час зустрічі в Парижі.
Краще приїде з саміту ні з чим, ніж поступиться інтересами України,
– додав український гарант.
Що кажуть про прийдешню нормандську зустріч у Кремлі
Як зазначив речник російського президента Дмитро Пєсков під час спілкування з журналістами, інформацію про ідею Зеленського щодо "муніципальної варти" він дізнався зі ЗМІ, тому коментувати зараз її не може.
Щодо інших питань, то у Кремлі очікують, що нормандський саміт сприятиме врегулюванню ситуації на українському південному сході та підтвердить безальтернативність "Мінська – 2".
Забезпечити ще раз загальне розуміння безальтернативності виконання мінських домовленостей, не допустити спроби будь-якого розмивання мінських домовленостей,
– наголосив Пєсков.
Також, за його словами, Путін планує провести на полях саміту окремі зустрічі з лідерами країн "нормандської четвірки". Мовиться про важливі двосторонні зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Ангелою Меркель, Президентом України Володимиром Зеленським.
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Ще Пєсков висловив упевненість, що Парижу вдасться забезпечити всі необхідні умови для проведення саміту, попри акції протесту в місті.
До слова, раніше голова російського МЗС Сергій Лавров заявляв, Кремль сподівається, що Україна погодиться на прямі перемовини з бойовиками на Донбасі.
Що відомо про зустріч у "нормандському форматі"
- Відбудеться вона 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
- У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін.
- Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.