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      Нормандський саміт у Парижі: останні очікування України та Росії

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      Чого очікують від нормандського саміту в Україні та Росії / Соцмережі

      У Кремлі та в Україні поділилися очікуваннями від зустрічі у нормандському форматі, що є запланованим на 9 грудня в Парижі. Так, український президент Володимир Зеленський має намір обговорити ідею створення на окупованих територіях "муніципальної варти". Натомість господар Кремля Володимир Путін планує не допустити спроби будь-якого розмивання мінських домовленостей.

      Яке ще питання хоче обговорити Україна у нормандському форматі

      Як розповів потерпілий під час першого нападу "Беркуту" на Донбас Євгеній Сердюк за результатами зустрічі з Зеленський, український гарант має намір запропонувати під час нормандської зустрічі ідею створення на окупованих територіях "муніципальної варти". До складу цієї варти увійдуть у рівних пропорціях українські нацгвардійці, представники ОБСЄ та окупаційного режиму, пише "Еспресо".

      Зверніть увагу! Зустріч "нормандської четвірки" у Парижі: чого від неї очікують США

      Зеленський наголосив, що це є однією з наявних у його команди ідей. Водночас, за задумом українського президента, представників "тієї сторони" мають набирати з числа тих, хто "не стріляв, не вбивав", тобто не брав участь у бойових діях.

      Також Зеленський запевнив, що не збирається йти на поступки Путіну під час зустрічі в Парижі. 

      Краще приїде з саміту ні з чим, ніж поступиться інтересами України,
      – додав український гарант.

      Що кажуть про прийдешню нормандську зустріч у Кремлі

      Як зазначив речник російського президента Дмитро Пєсков під час спілкування з журналістами, інформацію про ідею Зеленського щодо "муніципальної варти" він дізнався зі ЗМІ, тому коментувати зараз її не може.

      Щодо інших питань, то у Кремлі очікують, що нормандський саміт сприятиме врегулюванню ситуації на українському південному сході та підтвердить безальтернативність "Мінська – 2".

      Забезпечити ще раз загальне розуміння безальтернативності виконання мінських домовленостей, не допустити спроби будь-якого розмивання мінських домовленостей,
      – наголосив Пєсков.

      Також, за його словами, Путін планує провести на полях саміту окремі зустрічі з лідерами країн "нормандської четвірки". Мовиться про важливі двосторонні зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Ангелою Меркель, Президентом України Володимиром Зеленським.

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      Ще Пєсков висловив упевненість, що Парижу вдасться забезпечити всі необхідні умови для проведення саміту, попри акції протесту в місті.

      До слова, раніше голова російського МЗС Сергій Лавров заявляв, Кремль сподівається, що Україна погодиться на прямі перемовини з бойовиками на Донбасі.

      Що відомо про зустріч у "нормандському форматі"

      • Відбудеться вона 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
      • У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін.
      • Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
      Як розгорталися останні події навколо прийдешньої нормандської зустрічі в парижі: 
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      сьогодні
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Нормандський формат Нормандська зустріч 2019 Україна – Росія Війна на Донбасі Володимир Зеленський Володимир Путін Новини Росії Мінські домовленості Президент України
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