Ексвіцепрем'єр Росії розповів, що Путін готує для України на нормандський саміт

Ексвіцепрем'єр Росії Альфред Кох заявив, що Володимиру Путіну від самого початку Донбас був не потрібен, а війну там розпочали лише для того, щоб відволікти увагу світової спільноти від анексії Криму. Відтак і на зустрічі у нормандському форматі обидва питання мають розглядатися пакетом, адже по одинці Путін їх просто відкине.

Якщо Володимир Зеленський спробує у Парижі окремо винести питання Донбасу, то Путін просто знову відгородиться твердженнями про "нас там нєт", пояснив Кох в ефірі проєкту "Право на владу".

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"Він просто знову скаже, що Росії там немає, тому і говорити ні про що. Фінансову допомогу (бойовикам 24 канал) він і далі буде надавати, бо, мовляв, ви ж не допомагаєте своїм громадянам, а я не можу дивитися на страждання наших братів. Проти цього нічого не можна сказати, розмова не буде конструктивною", – переконаний колишній заступник голови російського уряду.

Тому, запевняє він, усі спроби Зеленського домогтися особистої зустрічі з Путіним, обговорюючи Донбас окремо від Криму, ні до чого не призведуть і будуть марною тратою часу.

Він переконаний, що весь донбаський сюжет не має жодного самостійного значення. Мовляв, Путін придумав цей проєкт лише для того, щоб торгуватися ним в обмін на визнання Криму "російським".

Це дуже стандартний прийом для радянської зовнішньої політики. Нагадаю, що карибська криза теж виникла за тим же сценарієм. Тоді американські ракети стояли у Туреччині, що викликало дискомфорт у радянської влади. Тоді СРСР поставили свої ракети на Кубі і домовилися про двосторонню ліквідацію,

– розповів Альфред Кох.

Що відомо про зустріч у нормандському форматі: