Ексвіцепрем'єр Росії розповів, що Путін готує для України на нормандський саміт
Ексвіцепрем'єр Росії Альфред Кох заявив, що Володимиру Путіну від самого початку Донбас був не потрібен, а війну там розпочали лише для того, щоб відволікти увагу світової спільноти від анексії Криму. Відтак і на зустрічі у нормандському форматі обидва питання мають розглядатися пакетом, адже по одинці Путін їх просто відкине.
Якщо Володимир Зеленський спробує у Парижі окремо винести питання Донбасу, то Путін просто знову відгородиться твердженнями про "нас там нєт", пояснив Кох в ефірі проєкту "Право на владу".
Важливо! План Б: що робитиме Україна, якщо не домовиться з Путіним
"Він просто знову скаже, що Росії там немає, тому і говорити ні про що. Фінансову допомогу (бойовикам 24 канал) він і далі буде надавати, бо, мовляв, ви ж не допомагаєте своїм громадянам, а я не можу дивитися на страждання наших братів. Проти цього нічого не можна сказати, розмова не буде конструктивною", – переконаний колишній заступник голови російського уряду.
Тому, запевняє він, усі спроби Зеленського домогтися особистої зустрічі з Путіним, обговорюючи Донбас окремо від Криму, ні до чого не призведуть і будуть марною тратою часу.
Він переконаний, що весь донбаський сюжет не має жодного самостійного значення. Мовляв, Путін придумав цей проєкт лише для того, щоб торгуватися ним в обмін на визнання Криму "російським".
Це дуже стандартний прийом для радянської зовнішньої політики. Нагадаю, що карибська криза теж виникла за тим же сценарієм. Тоді американські ракети стояли у Туреччині, що викликало дискомфорт у радянської влади. Тоді СРСР поставили свої ракети на Кубі і домовилися про двосторонню ліквідацію,
– розповів Альфред Кох.
Що відомо про зустріч у нормандському форматі:
- Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
- У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
Вибір редакції
-
Коли кажуть, можете забрати, то треба забирати, – "Слуга народу" про купівлю російського газу5 грудня , 23:34
-
Головні новини 5 грудня: знайшли ще одну жертву пожежі в Одесі, в Раді побилися "слуги народу"5 грудня , 23:03
-
У "Слузі народу" пояснили провал голосування за звільнення Яременка5 грудня , 22:32