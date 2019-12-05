План Б: що робитиме Україна, якщо не домовиться з Путіним
Помічник Президента України Андрій Єрмак розповів, що наша держава їде на саміт у нормандському форматі з чіткими пропозиціями та повною підтримкою міжнародних партнерів. Якщо ж конкретних результатів не вдасться домогтися, війну на Донбасі доведеться заморозити.
Українська делегація їде у Париж, відчуваючи підтримку Великої Британії, Сполучених Штатів, ЄС та Канади, розповів Єрмак на зустрічі у Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House у Лондоні. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
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Сидячи за столом переговорів, ми будемо відчувати, що мільйони в багатьох країнах очікують на завершення війни в Україні і довгоочікуваного миру. Останні декілька тижнів ми проводимо постійні консультації з нашими партнерами, тому можу запевнити, що у нас є узгоджена позиція і повна підтримка,
– заявив помічник Володимира Зеленського.
За його словами, ключовими питаннями, які озвучуватимуться у Парижі, будуть припинення вогню та обмін полоненими. На випадок, якщо не вдасться домовитися з Росією, в України є і план Б.
"Якщо ми не побачимо готовності з боку Росії йти до мирного процесу, будемо тоді будувати стіну, не у фігуральному плані, і жити далі. У нас є друзі, будемо брати їхній досвід і, на жаль, жити у форматі замороженого конфліту. Але ми їдемо з вірою, бажанням домовитися", – резюмував Андрій Єрмак.
Що відомо про зустріч у нормандському форматі:
- Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
- У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.