План Б: что будет делать Украина, если не договорится с Путиным

Помощник Президента Украины Андрей Ермак рассказал, что наше государство едет на саммит в нормандском формате с четкими предложениями и полной поддержкой международных партнеров. Если же конкретных результатов не удастся добиться, войну на Донбассе придется заморозить.

Украинская делегация едет в Париж, чувствуя поддержку Великобритании, Соединенных Штатов, ЕС и Канады, рассказал Ермак на встрече в Королевском институте международных отношений Chatham House в Лондоне. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Сидя за столом переговоров, мы будем чувствовать, что миллионы во многих странах ожидают завершения войны в Украине и долгожданного мира. Последние несколько недель мы проводим постоянные консультации с нашими партнерами, поэтому могу заверить, что у нас есть согласованная позиция и полная поддержка,

– заявил помощник Владимира Зеленского.

По его словам, ключевыми вопросами, которые будут озвучиваться в Париже, будут прекращение огня и обмен пленными. В случае, если не удастся договориться с Россией, у Украины есть и план Б.

"Если мы не увидим готовности со стороны России идти к мирному процессу, будем тогда строить стену, не в фигуральном плане, и жить дальше. У нас есть друзья, будем брать их опыт и, к сожалению, жить в формате замороженного конфлита. Но мы едем с верой, желанием договориться ", – резюмировал Андрей Ермак.

Что известно о встрече в нормандском формате: