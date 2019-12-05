План Б: что будет делать Украина, если не договорится с Путиным
Помощник Президента Украины Андрей Ермак рассказал, что наше государство едет на саммит в нормандском формате с четкими предложениями и полной поддержкой международных партнеров. Если же конкретных результатов не удастся добиться, войну на Донбассе придется заморозить.
Украинская делегация едет в Париж, чувствуя поддержку Великобритании, Соединенных Штатов, ЕС и Канады, рассказал Ермак на встрече в Королевском институте международных отношений Chatham House в Лондоне. Об этом сообщает "Радио Свобода".
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Сидя за столом переговоров, мы будем чувствовать, что миллионы во многих странах ожидают завершения войны в Украине и долгожданного мира. Последние несколько недель мы проводим постоянные консультации с нашими партнерами, поэтому могу заверить, что у нас есть согласованная позиция и полная поддержка,
– заявил помощник Владимира Зеленского.
По его словам, ключевыми вопросами, которые будут озвучиваться в Париже, будут прекращение огня и обмен пленными. В случае, если не удастся договориться с Россией, у Украины есть и план Б.
"Если мы не увидим готовности со стороны России идти к мирному процессу, будем тогда строить стену, не в фигуральном плане, и жить дальше. У нас есть друзья, будем брать их опыт и, к сожалению, жить в формате замороженного конфлита. Но мы едем с верой, желанием договориться ", – резюмировал Андрей Ермак.
Что известно о встрече в нормандском формате:
- Состоится она 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
- В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они лишь несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос газовых переговоров.
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.