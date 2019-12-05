РНБО про 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу: капітуляції не буде
Володимир Зеленський провів нараду у рамках підготовки до зустрічі в нормандському форматі. На ній обговорили 5 сценаріїв реінтеграції окупованого Донбасу.
Конкретних сценаріїв у пресслужбі РНБО не уточнили, однак запевнили, що капітуляції не буде.
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Жодного сценарію капітуляції, про які заявляють деякі політичні лідери, не існує. Про це взагалі не може йти мови,
– наголосив Данілов.
Він додав, що Зеленський поставив завдання з чіткого розуміння того, як ми можемо закінчити цю війну.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов додав, що під час наради визначили пріоритети, які відстоюватиме Україна у нормандському форматі.
Йдеться про:
- звільнення полонених у форматі "всіх на всіх";
- виведення незаконних збройних формувань із окупованих територій;
- можливість проведення місцевих виборів на Донбасі за українським законодавством;
- передача українсько-російського кордону під контроль України.
Данілов висловив сподівання, що "врешті решт наші партнери від слів перейдуть до дій, і ми вирішимо принаймні чотири ключові питання".
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Що відомо про зустріч у нормандському форматі:
- Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
- У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.