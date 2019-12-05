РНБО про 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу: капітуляції не буде

Володимир Зеленський провів нараду у рамках підготовки до зустрічі в нормандському форматі. На ній обговорили 5 сценаріїв реінтеграції окупованого Донбасу.

Конкретних сценаріїв у пресслужбі РНБО не уточнили, однак запевнили, що капітуляції не буде.

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Жодного сценарію капітуляції, про які заявляють деякі політичні лідери, не існує. Про це взагалі не може йти мови,

– наголосив Данілов.

Він додав, що Зеленський поставив завдання з чіткого розуміння того, як ми можемо закінчити цю війну.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов додав, що під час наради визначили пріоритети, які відстоюватиме Україна у нормандському форматі.

Йдеться про:

звільнення полонених у форматі "всіх на всіх";

виведення незаконних збройних формувань із окупованих територій;

можливість проведення місцевих виборів на Донбасі за українським законодавством;

передача українсько-російського кордону під контроль України.

Данілов висловив сподівання, що "врешті решт наші партнери від слів перейдуть до дій, і ми вирішимо принаймні чотири ключові питання".

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Що відомо про зустріч у нормандському форматі: