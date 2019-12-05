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      РНБО про 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу: капітуляції не буде

      16 Читать новость на русском
      Олексій Данілов / rnbo.gov.ua

      Володимир Зеленський провів нараду у рамках підготовки до зустрічі в нормандському форматі. На ній обговорили 5 сценаріїв реінтеграції окупованого Донбасу.

      Конкретних сценаріїв у пресслужбі РНБО не уточнили, однак запевнили, що капітуляції не буде.

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      Жодного сценарію капітуляції, про які заявляють деякі політичні лідери, не існує. Про це взагалі не може йти мови,
      – наголосив Данілов.

      Він додав, що Зеленський поставив завдання з чіткого розуміння того, як ми можемо закінчити цю війну.

      Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов додав, що під час наради визначили пріоритети, які відстоюватиме Україна у нормандському форматі.

      Йдеться про:

      • звільнення полонених у форматі "всіх на всіх";
      • виведення незаконних збройних формувань із окупованих територій;
      • можливість проведення місцевих виборів на Донбасі за українським законодавством;
      • передача українсько-російського кордону під контроль України.

      Данілов висловив сподівання, що "врешті решт наші партнери від слів перейдуть до дій, і ми вирішимо принаймні чотири ключові питання".

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      Що відомо про зустріч у нормандському форматі:

      • Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
      • У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Нормандський формат Нормандська зустріч 2019 Реінтеграція Донбасу Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі РНБО Олексій Данілов Новини політики
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