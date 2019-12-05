СНБО о 5 сценариях реинтеграции Донбасса: капитуляции не будет
Владимир Зеленский провел совещание в рамках подготовки ко встрече в нормандском формате. На ней обсудили 5 сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса.
Конкретных сценариев в пресс-елужбе СНБО не уточнили, однако заверили, что капитуляции не будет.
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Никакого сценария капитуляции, о которых заявляют некоторые политические лидеры, не существует. Об этом вообще не может идти речи,
– подчеркнул Данилов.
Он добавил, что Зеленский поставил задачу с четкого понимания того, как мы можем закончить эту войну.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов добавил, что во время совещания определили приоритеты, которые будет отстаивать Украина в нормандском формате.
Речь идет о:
- освобождении пленных в формате "всех на всех";
- вывод незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий;
- возможность проведения местных выборов на Донбассе по украинскому законодательству;
- передача украинско-российской границы под контроль Украины.
Данилов выразил надежду, что "в конце концов наши партнеры от слов перейдут к действиям, и мы решим по крайней мере четыре ключевых вопроса".
Тем временем: Количество сценариев на столе у Путина значительно превышает наши ожидания, – Зеркаль
Что известно о встрече в нормандском формате:
- Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
- В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопросы газовых переговоров.
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведение войск в Станице Луганской (завершился 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.