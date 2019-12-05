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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      СНБО о 5 сценариях реинтеграции Донбасса: капитуляции не будет

      129 Читати новину українською
      Алексей Данилов / rnbo.gov.ua

      Владимир Зеленский провел совещание в рамках подготовки ко встрече в нормандском формате. На ней обсудили 5 сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса.

      Конкретных сценариев в пресс-елужбе СНБО не уточнили, однако заверили, что капитуляции не будет.

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      Никакого сценария капитуляции, о которых заявляют некоторые политические лидеры, не существует. Об этом вообще не может идти речи,
      – подчеркнул Данилов.

      Он добавил, что Зеленский поставил задачу с четкого понимания того, как мы можем закончить эту войну.

      Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов добавил, что во время совещания определили приоритеты, которые будет отстаивать Украина в нормандском формате.

      Речь идет о:

      • освобождении пленных в формате "всех на всех";
      • вывод незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий;
      • возможность проведения местных выборов на Донбассе по украинскому законодательству;
      • передача украинско-российской границы под контроль Украины.

      Данилов выразил надежду, что "в конце концов наши партнеры от слов перейдут к действиям, и мы решим по крайней мере четыре ключевых вопроса".

      Тем временем: Количество сценариев на столе у Путина значительно превышает наши ожидания, – Зеркаль

      Что известно о встрече в нормандском формате:

      • Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопросы газовых переговоров.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведение войск в Станице Луганской (завершился 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Нормандская встреча 2019 Нормандский формат Алексей Данилов СНБО Война на Донбассе Реинтеграция Донбасса
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