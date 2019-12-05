СНБО о 5 сценариях реинтеграции Донбасса: капитуляции не будет

Владимир Зеленский провел совещание в рамках подготовки ко встрече в нормандском формате. На ней обсудили 5 сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса.

Конкретных сценариев в пресс-елужбе СНБО не уточнили, однако заверили, что капитуляции не будет.

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Никакого сценария капитуляции, о которых заявляют некоторые политические лидеры, не существует. Об этом вообще не может идти речи,

– подчеркнул Данилов.

Он добавил, что Зеленский поставил задачу с четкого понимания того, как мы можем закончить эту войну.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов добавил, что во время совещания определили приоритеты, которые будет отстаивать Украина в нормандском формате.

Речь идет о:

освобождении пленных в формате "всех на всех";

вывод незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий;

возможность проведения местных выборов на Донбассе по украинскому законодательству;

передача украинско-российской границы под контроль Украины.

Данилов выразил надежду, что "в конце концов наши партнеры от слов перейдут к действиям, и мы решим по крайней мере четыре ключевых вопроса".

Тем временем: Количество сценариев на столе у Путина значительно превышает наши ожидания, – Зеркаль

Что известно о встрече в нормандском формате: