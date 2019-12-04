Количество сценариев на столе у Путина значительно превышает наши ожидания, – Зеркаль

Нет оснований считать, что президент России Владимир Путин изменит свою агрессивную политику в отношении Украины по итогам саммита в нормандском формате. Его главная цель в Париже – добиться снятия санкции против РФ.

Такое мнение высказала заместитель министра МИД Елена Зеркаль, которая недавно написала заявление на увольнение, пишет "Новое время". Она убеждена, что Россия имеет много сценариев на нормандский саммит.

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Я уверена, что количество сценариев на столе у ​​Путина в разы превышает наши ожидания,

– отметила дипломатка.

По словам Зеркаль, она все время пытается узнать, есть ли основания полагать, что Путин заинтересован в изменении своей политики в отношении Украины. Однако, таких оснований она не услышала. Единственный интерес Кремля заключается в снятии антироссийских санкций.

Дипломатка напомнила, что у Путина давно были претензии относительно украинского Крыма. Да, во время встречи с третьим президентом Украины Виктором Ющенко еще в 2000 году глава Кремля заявил, что считает исторической несправедливостью то, что полуостров является частью Украины.

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Поэтому, не стоит надеяться, что Путин приедет на саммит в Париж с доброжелательной позицией.

"Видимо, есть вопрос у нас о том, что человек, который задумал себе какие-то глобальные преобразования, тем более, что они "играют" сейчас не только в Украине, они "играют" во всем мире... Сейчас, по-моему, вообще нет оснований считать, что он приедет туда (на встречу в нормандских формате – 24 канал) с благими намерениями. Поэтому я ожидаю, что это будет снова продолжение игры", – заявила Зеркаль.

Что надо знать о встрече в нормандском формате: