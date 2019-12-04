Кількість сценаріїв на столі у Путіна значно перевищує наші очікування, – Зеркаль

Немає підстав вважати, що президент Росії Володимир Путін змінить свою агресивну політику щодо України за підсумками саміту в нормандському форматі. Його головна мета у Парижі – домогтися зняття санкції проти РФ.

Таку думку висловила заступниця міністра МЗС Олена Зеркаль, яка нещодавно написала заяву на звільнення, пише "Новое время". Вона переконана, що Росія має багато сценаріїв на нормандський саміт.

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Я впевнена, що кількість сценаріїв на столі у Путіна в рази перевищує наші очікування,

– наголосила дипломатка.

За словами Зеркаль, вона весь час намагається дізнатися, чи є підстави вважати, що Путін зацікавлений у зміні своєї політики щодо України. Проте, таких підстав вона не почула. Єдиний інтерес Кремля полягає у знятті антиросійських санкцій.

Дипломатка нагадала, що Путін давно мав претензії щодо українського Криму. Так, під час зустрічі з третім президентом України Віктором Ющенком ще в 2000 році глава Кремля заявив, що вважає історичною несправедливістю те, що півострів є частиною України.

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Тому, не варто сподіватися, що Путін приїде на саміт в Париж з доброзичливою позицією.

"Мабуть, є питання у нас щодо того, що людина, яка замислила собі якісь глобальні перетворення, тим більше, що вони "грають" зараз не тільки в Україні, вони "грають" в усьому світі… Зараз, як на мене, взагалі нема підстав вважати, що він приїде туди (на зустріч у Нормандському форматі, – 24 канал) з благими намірами. Тому я очікую, що це буде знову продовження гри", – заявила Зеркаль.

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