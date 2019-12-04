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      Кількість сценаріїв на столі у Путіна значно перевищує наші очікування, – Зеркаль

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      Путін не змінить свою політику щодо України на нормандському саміті / tass.ru

      Немає підстав вважати, що президент Росії Володимир Путін змінить свою агресивну політику щодо України за підсумками саміту в нормандському форматі. Його головна мета у Парижі – домогтися зняття санкції проти РФ.

      Таку думку висловила заступниця міністра МЗС Олена Зеркаль, яка нещодавно написала заяву на звільнення, пише "Новое время". Вона переконана, що Росія має багато сценаріїв на нормандський саміт.

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      Я впевнена, що кількість сценаріїв на столі у Путіна в рази перевищує наші очікування,
      – наголосила дипломатка.

      За словами Зеркаль, вона весь час намагається дізнатися, чи є підстави вважати, що Путін зацікавлений у зміні своєї політики щодо України. Проте, таких підстав вона не почула. Єдиний інтерес Кремля полягає у знятті антиросійських санкцій.

      Дипломатка нагадала, що Путін давно мав претензії щодо українського Криму. Так, під час зустрічі з третім президентом України Віктором Ющенком ще в 2000 році глава Кремля заявив, що вважає історичною несправедливістю те, що півострів є частиною України.

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      Тому, не варто сподіватися, що Путін приїде на саміт в Париж з доброзичливою позицією.

      "Мабуть, є питання у нас щодо того, що людина, яка замислила собі якісь глобальні перетворення, тим більше, що вони "грають" зараз не тільки в Україні, вони "грають" в усьому світі… Зараз, як на мене, взагалі нема підстав вважати, що він приїде туди (на зустріч у Нормандському форматі, – 24 канал) з благими намірами. Тому я очікую, що це буде знову продовження гри", – заявила Зеркаль.

      Що треба знати про зустріч у нормандському форматі?

      • Відбудеться вона 9 грудня та пройде у Парижі. Україна, Росія, Німеччина та Франція вже узгодили цю дату.
      • У її межах вперше можуть зустрітися віч-на-віч Зеленський і Путін.
      • Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти (Порошенко і Путін) бачились ще у 2016 році.
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Володимир Путін Україна – Росія Нормандський формат Олена Зеркаль Анексія Криму
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