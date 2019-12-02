Без діалогу з Путіним можна, але ми залишатимемось на місці, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський впевнений, що Україні важливий діалог з лідером Росії-агресора Володимиром Путіним під час нормандського саміту. Він допоможе не стояти на місці, а почати певні зрушення для закінчення війни на Донбасі.
Таку заяву президент зробив у новому відеозверненні до українців, яке він записав у спортзалі. Глава держави наголосив, що цього тижня розпочинає підготовку до зустрічі у нормандському форматі, яка пройде 9 грудня в Парижі.
Важливо: Що Путін вимагатиме від Зеленського на нормандському саміті
"Ця зустріч – це вже перемога для нас, тому що є можливість зустрітися чотирьом лідерам. Можливість, яка з'явилася після 3 років тиші дипломатії, але не тиші – а реальної війни на фронті. Це велика можливість почати діалог, тому що саме діалог може привести до повернення наших людей... Хочеться, дійсно, припинити вогонь і дати можливість закінчитися цій війні. Також в цьому діалозі важливо не просто підняти теми, а вирішити питання з поверненням наших територій – в які терміни", – наголосив Зеленський.
Він пояснив, що Україні для зрушень у питанні миру потрібен діалог президентом країни-агресора Путіним.
Без діалогу з Путіним – можна. Але це приблизно (вибачте, що таке порівння) як біг от на цій біговій доріжці. Ти щось робиш, калорії втрачаєш, але – усе на місці. Ми не хочемо бути на місці, хочемо – щоб усе закінчилося,
– підсумував Зеленський.
Що треба знати про зустріч у нормандському форматі
- Відбудеться вона 9 грудня та пройде у Парижі. Україна, Росія, Німеччина та Франція вже узгодили цю дату.
- У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін.
- Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.