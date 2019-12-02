18:18
2 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:43, 30 листопада
      Вєсті.UA
      20:41, 30 листопада
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Без діалогу з Путіним можна, але ми залишатимемось на місці, – Зеленський

      268 Читать новость на русском
      Зеленський розповів про підготовку до нормандського саміту / president.gov.ua

      Президент Володимир Зеленський впевнений, що Україні важливий діалог з лідером Росії-агресора Володимиром Путіним під час нормандського саміту. Він допоможе не стояти на місці, а почати певні зрушення для закінчення війни на Донбасі.

      Таку заяву президент зробив у новому відеозверненні до українців, яке він записав у спортзалі. Глава держави наголосив, що цього тижня розпочинає підготовку до зустрічі у нормандському форматі, яка пройде 9 грудня в Парижі.

      Важливо: Що Путін вимагатиме від Зеленського на нормандському саміті

      "Ця зустріч – це вже перемога для нас, тому що є можливість зустрітися чотирьом лідерам. Можливість, яка з'явилася після 3 років тиші дипломатії, але не тиші – а реальної війни на фронті. Це велика можливість почати діалог, тому що саме діалог може привести до повернення наших людей... Хочеться, дійсно, припинити вогонь і дати можливість закінчитися цій війні. Також в цьому діалозі важливо не просто підняти теми, а вирішити питання з поверненням наших територій – в які терміни", – наголосив Зеленський.

      Він пояснив, що Україні для зрушень у питанні миру потрібен діалог президентом країни-агресора Путіним.

      Без діалогу з Путіним – можна. Але це приблизно (вибачте, що таке порівння) як біг от на цій біговій доріжці. Ти щось робиш, калорії втрачаєш, але – усе на місці. Ми не хочемо бути на місці, хочемо – щоб усе закінчилося,
      – підсумував Зеленський.

       

      Що треба знати про зустріч у нормандському форматі

      • Відбудеться вона 9 грудня та пройде у Парижі. Україна, Росія, Німеччина та Франція вже узгодили цю дату.
      • У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін.
      • Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
      У Києві знову сталася стрілянина: є поранені – з'явився коментар поліції
      сьогодні
      38812
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Володимир Путін Україна – Росія Нормандський формат
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:30 Тренди зими 2019-2020: що ми будемо носити у новому сезоні
      Юлія Турелик 1237
      сьогодні , 17:00 Решающая встреча. Зеленский держит путинскую братву за самое нежное место, – Эль Мюрид
      Ель Мюрид 1848
      сьогодні , 16:35 Хто такий Артур Ємельянов, якого пов'язують з обстрілом авто в Києві
      1428
      сьогодні , 16:00 Чому замах на Соболєва – наслідок реформ, які не відбулися
      Блог Соцмережі 928
      сьогодні , 15:00 Мета Путіна – гроші, – Project Syndicate
      Світові Медіа 526
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук