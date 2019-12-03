Нормандський формат – що далі? Заяви Зеленського і наслідки переговорів

Президент Зеленський в інтерв’ю західним медіа – Time, Der Spiegel, Le Monde і Gazeta Wyborcza зробив низку заяв, зокрема по Донбасу і Криму. Про що сказав Зеленський, як це вплине на нормандську зустріч і стосунки із Заходом, – у матеріалі 24 каналу.

Для України нульовий варіант нормандської зустрічі – найкращий

На переконання експертів, не варто очікувати особливих результатів від зустрічі в нормандському форматі, яка відбудеться 9 грудня в Парижі. Головна причина – позиції України і Росії залишилися незмінно протилежними. Зеленський наполягає на виконанні спочатку безпекової частини мінських угод, а потім політичної. Росія хоче проведення виборів в ОРДЛО і прямих переговорів Києва з проросійськими окупаційними адміністраціями.

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Як вважає дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара, для України ситуація погіршується. Президенту Франції Макрону потрібна якась перемога, що стосується його ідеї відновлення взаємодії із Росією. А в Путіна чітке відчуття – що можна дотиснути Україну. Ще трохи – посиплються європейські санкції і відновиться економічна співпраця Росії з Європою.

На нормандських переговорах немає поля для компромісів. Тому зустріч немає шансів на успіх. Морально більше переваги буде у Зеленського, бо він прийшов з чистим серцем і помислами. Але з Путіним такі речі не проходять,

– вважає Олександр Хара.



На нормандській зустрічі Меркель і Макрон будуть по різні сторони барикад? / Фото Getty

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Водночас, на думку політолога Сергія Постоловського, інтерв’ю Зеленського, де він окреслив свої позиції перед нормандською зустріччю – гра на випередження. Інше питання – чи вдасться Зеленському захистити і дотримуватися цих позицій на самих перемовинах. За його словами, якщо піти на умови, на яких наполягає Росія, постраждають національні інтереси України. Усі кроки України, починаючи від формули Штайнмаєра, ведуть до дестабілізації і поглибленої анексії Росією наших територій.

Якщо Зеленський хоче увійти в історію, як державник, то краще, щоб ця зустріч закінчилася нічим. Для Зеленського важливо не так виграти, як не втратити те, що є в питанні енергетики, війни, збереження антиросійських санкцій,

– підкреслює Сергій Постоловський.

При цьому спостерігачі підкреслюють: канцлериня ФРН Ангела Меркель буде більше на боці України. Ситуація буде: два на два. Як говорить Постоловський, Меркель може проявити свою принципову позицію і сказати Путіну: не тільки Україна повинна виконувати угоди, але й Росія.

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Основні заяви президента Зеленського:

Про нормандську зустріч:

обмін полоненими з прогнозованими термінами.

перемир’я на Донбасі.

Україна ніколи не погодиться на вибори в ОРДЛО без виведення всіх незаконних військових підрозділів, будь-якого роду, в будь-якій уніформі та з будь-якою зброєю. "Коли ці три пункти буде вирішено, ви побачите, чи хочемо ми всі закінчити війну. Власне ми вочевидь цього хочемо. Але тоді ми побачимо, чи дійсно хоче цього Росія", – заявив Зеленський.

Силового вирішення конфлікту на Донбасі не буде

Про новий формат переговорів щодо Криму: "У цій справі могли б допомогти США. Міг би бути такий формат переговорів: Україна, Росія, США", – сказав Зеленський.

Про Трампа: "Я сказав йому під час нашої зустрічі, що не хочу, щоб у нього було таке уявлення про нашу країну. Мені здалося, він мене почув. Щонайменше, він сказав: "Так, я бачу, це молода, нова команда". Я не розмовляв з Трампом у дусі "ви мені, а я вам".

Питання Криму

За словами експредставника президента України в Криму Бориса Бабіна, піднімати питання повернення півострова доцільно завжди. Що стосується запропонованого Зеленським формату: США-Україна-Росія, то треба пробувати .

Сумнівно, що на даному етапі можна очікувати згоди від росіян щодо переговорів по Криму в такому форматі. Але Україні важливо зафіксувати наше бажання, і щоб наші партнери висловилися з цього приводу. Тепер ми ставимо наших партнерів у ситуацію, коли вони змушені щось сказати,

– наголошує Борис Бабін.



Питання Криму потрібно підіймати на всіх переговорах / Фото Getty

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За його словами, є стандартна політика росіян переводити будь-які болючі для них переговори в непублічну площину. Фахівець зауважує: Путін не переговірник, а колишній працівник спецслужб. Для нього перемовини – це вербовка. Тому двосторонні переговори за участі Росії завершується дуже сумно для України. Багатосторонній формат перспективний.

Чи зміняться відносини із США?

На думку експертів, попри те, що Трамп подякував Володимиру Зеленському за його інтерв'ю і заявив, що на цьому справу про "тиск на Україну" завершено, його відношення до України не зміниться.

Негативне ставлення Трампа до України змінити неможливо. Але практичні міркування Трампа з метою свого захисту можуть його підштовхнути до кроків у бік України. Як аргумент для того, що він не шантажував Зеленського. Він це робитиме заради своїх особистих інтересів, а не національної безпеки,

– говорить Олександр Хара.



Чи вдасться налагодити стосунки з Трампом? / Фото Офісу президента

Сергій Постоловський вважає, що Трамп зараз узагалі не переймається Україною, бо має низку своїх проблем, пов’язаних з імпічментом. І трохи більше, ніж за місяць, стартують президентські вибори в США.

Утім, США вже заявили в контексті нормандського формату, що Україну треба захищати, а не йти на поступки Росії. Держдеп тримає руку на пульсі. Єдине, на що можуть впливати США, – унеможливити вимогу Росії про прямі переговори Києва із сепаратистами,

– підкреслює Постоловський.

Важливо, що президент Зеленський публічно окреслив свої позиції з принципових питань для України. Нормандський формат – одна з площадок для вирішення збройного конфлікту на Донбасі. За його дужками залишається Крим, Азовське море, економічний тиск Росії в енергетичних питаннях. Відсутність конкретного результату також буде результатом. Однак у західних партнерів тепер є чіткі месиджі України, на які вони змушені реагувати.