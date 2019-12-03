Наскільки готовий Зеленський до зустрічі з Путіним: відповідь Арахамії

Президент України Володимир Зеленський є готовим до зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у межах нормандського формату.

Зокрема, так стверджує голова пропрезидентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Відповідну заяву він зробив у кулуарах парламенту, пише "Цензор.НЕТ".

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Так, відповідаючи на питання журналістів, чи повинен Зеленський зустрітися "віч-на-віч" з Путіним, парламентар сказав: "Я вважаю, що так".

Очільник "Слуги народу" у парламенті додав, що Зеленський готуватиметься до нормандської зустрічі ще цілий тиждень.

Президент є готовим до цієї зустрічі. Але він ще готуватиметься весь тиждень до цього. Думаю, він буде дуже-дуже сильно підготовленим,

– Арахамія.

Наприкінці листопада Зеленський заявив, що він є готовим особисто зустрітися з Путіним у нормандському форматі. Згодом з’явилася інформація, що вони обговорять, зокрема, газовий контракт. Натомість, за словами очільника російського МЗС Сергія Лаврова, що під час зустрічі Росія закликатиме Україну до переговорів з проросійськими бойовиками на Донбасі.

Тим часом, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба зауважив, що під час нормандської зустрічі Зеленський і Путін не домовлятимуться про щось за спинами інших учасників заходу – Франції та Німеччини.

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Що відомо про зустріч у нормандському форматі