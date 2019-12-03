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      Наскільки готовий Зеленський до зустрічі з Путіним: відповідь Арахамії

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      Володимир Зеленський і Володимир Путін / Соцмережі

      Президент України Володимир Зеленський є готовим до зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у межах нормандського формату.

      Зокрема, так стверджує голова пропрезидентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Відповідну заяву він зробив у кулуарах парламенту, пише "Цензор.НЕТ".

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      Так, відповідаючи на питання журналістів, чи повинен Зеленський зустрітися "віч-на-віч" з Путіним, парламентар сказав: "Я вважаю, що так".

      Очільник "Слуги народу" у парламенті додав, що Зеленський готуватиметься до нормандської зустрічі ще цілий тиждень.

      Президент є готовим до цієї зустрічі. Але він ще готуватиметься весь тиждень до цього. Думаю, він буде дуже-дуже сильно підготовленим,
      – Арахамія.

      Наприкінці листопада Зеленський заявив, що він є готовим особисто зустрітися з Путіним у нормандському форматі. Згодом з’явилася інформація, що вони обговорять, зокрема, газовий контракт. Натомість, за словами очільника російського МЗС Сергія Лаврова, що під час зустрічі Росія закликатиме Україну до переговорів з проросійськими бойовиками на Донбасі.

      Тим часом, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба зауважив, що під час нормандської зустрічі Зеленський і Путін не домовлятимуться про щось за спинами інших учасників заходу – Франції та Німеччини.

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      Що відомо про зустріч у нормандському форматі

      • Відбудеться вона 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
      • У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін.
      • Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Володимир Путін Нормандський формат Нормандська зустріч 2019 Україна – Росія Новини Росії Президент України
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