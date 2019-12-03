Наскільки готовий Зеленський до зустрічі з Путіним: відповідь Арахамії
Президент України Володимир Зеленський є готовим до зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у межах нормандського формату.
Зокрема, так стверджує голова пропрезидентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Відповідну заяву він зробив у кулуарах парламенту, пише "Цензор.НЕТ".
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Так, відповідаючи на питання журналістів, чи повинен Зеленський зустрітися "віч-на-віч" з Путіним, парламентар сказав: "Я вважаю, що так".
Очільник "Слуги народу" у парламенті додав, що Зеленський готуватиметься до нормандської зустрічі ще цілий тиждень.
Президент є готовим до цієї зустрічі. Але він ще готуватиметься весь тиждень до цього. Думаю, він буде дуже-дуже сильно підготовленим,
– Арахамія.
Наприкінці листопада Зеленський заявив, що він є готовим особисто зустрітися з Путіним у нормандському форматі. Згодом з’явилася інформація, що вони обговорять, зокрема, газовий контракт. Натомість, за словами очільника російського МЗС Сергія Лаврова, що під час зустрічі Росія закликатиме Україну до переговорів з проросійськими бойовиками на Донбасі.
Тим часом, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба зауважив, що під час нормандської зустрічі Зеленський і Путін не домовлятимуться про щось за спинами інших учасників заходу – Франції та Німеччини.
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Що відомо про зустріч у нормандському форматі
- Відбудеться вона 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
- У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін.
- Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
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01:34 3 грудЧому Путін погодився на нормандську зустріч у Парижі
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28 лист 2019Данілов назвав ключові питання нормандської зустрічі