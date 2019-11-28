Данілов назвав ключові питання нормандської зустрічі

На зустрічі у нормандському форматі, яка відбудеться 9 грудня, учасники обговорюватимуть питання полонених та припинення вогню на Донбасі.

Для України та лідерів країн-учасників є кілька ключових тем. Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, пише прес-служба РНБО на твітер-сторінці.

Це цікаво: У Зеленського відповіли, чи піде він на поступки Путіну

Ключові питання Нормандської зустрічі:

повернення наших полонених;

припинення вогню по всій лінії фронту;

вирішення питання кордону та виборів за українським законодавством.

Зустріч у нормандському форматі відбудеться 9 грудня у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату. В її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін.

Що вимагатиме Росія?

У російському МЗС заявляють, що Росія закликатиме Україну до переговорів з проросійськими бойовиками на Донбасі.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що буцімто відмова від цього буде порушенням мінських домовленостей.

Російські ЗМІ також пишуть, що РФ наполягатиме на: особливому статусі для ОРДЛО знятті "економічної блокади" Донбасу; відновлення залізничного сполучення з окупованими територіями та навіть повній амністії бойовиків.

Що відомо про зустріч у нормандському форматі