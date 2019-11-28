Данілов назвав ключові питання нормандської зустрічі
На зустрічі у нормандському форматі, яка відбудеться 9 грудня, учасники обговорюватимуть питання полонених та припинення вогню на Донбасі.
Для України та лідерів країн-учасників є кілька ключових тем. Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, пише прес-служба РНБО на твітер-сторінці.
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Ключові питання Нормандської зустрічі:
- повернення наших полонених;
- припинення вогню по всій лінії фронту;
- вирішення питання кордону та виборів за українським законодавством.
Зустріч у нормандському форматі відбудеться 9 грудня у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату. В її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін.
Що вимагатиме Росія?
У російському МЗС заявляють, що Росія закликатиме Україну до переговорів з проросійськими бойовиками на Донбасі.
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що буцімто відмова від цього буде порушенням мінських домовленостей.
Російські ЗМІ також пишуть, що РФ наполягатиме на: особливому статусі для ОРДЛО знятті "економічної блокади" Донбасу; відновлення залізничного сполучення з окупованими територіями та навіть повній амністії бойовиків.
Що відомо про зустріч у нормандському форматі
- Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.