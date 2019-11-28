17:04
28 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      20:43, 27 листопада
      Вєсті.UA
      20:05, 27 листопада
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Данілов назвав ключові питання нормандської зустрічі

      884 Читать новость на русском
      Нормандська зустріч: Данілом назвав ключові питання / Пресслужба РНБО

      На зустрічі у нормандському форматі, яка відбудеться 9 грудня, учасники обговорюватимуть питання полонених та припинення вогню на Донбасі.

      Для України та лідерів країн-учасників є кілька ключових тем. Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, пише прес-служба РНБО на твітер-сторінці. 

      Це цікаво: У Зеленського відповіли, чи піде він на поступки Путіну

      Ключові питання Нормандської зустрічі:

      • повернення наших полонених;
      • припинення вогню по всій лінії фронту;
      • вирішення питання кордону та виборів за українським законодавством.

      Зустріч у нормандському форматі відбудеться 9 грудня у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату. В її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін.

      Що вимагатиме Росія?

      У російському МЗС заявляють, що Росія закликатиме Україну до переговорів з проросійськими бойовиками на Донбасі.

      Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що буцімто відмова від цього буде порушенням мінських домовленостей.

      Російські ЗМІ також пишуть, що РФ наполягатиме на: особливому статусі для ОРДЛО знятті "економічної блокади" Донбасу; відновлення залізничного сполучення з окупованими територіями та навіть повній амністії бойовиків.

      Що відомо про зустріч у нормандському форматі

      • Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
      Від куріння вейпа померли 48 людей у США, 1 в Бельгії та 2 у Великобританії
      сьогодні
      30003
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Нормандський формат Україна – Росія Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Чорна п'ятниця здорової людини: як підготуватись та не стати жертвою маркетологів
      Блог Соцмережі 16
      сьогодні , 16:30 Вихід депутатів зі "Слуги народу": чому це комедія та де тут кримінал
      Антон Голобородько 318
      27 листопада , 19:50 Бюджетна 3Д модель електрокаміну: огляд новинки 2020 року
      212
      сьогодні , 15:37 Олена Зеркаль подала у відставку: біографія дипломатки
      Ірина Вихрущ 4082
      сьогодні , 15:30 Неочікувана трансформація політики Тимошенко: люди Медведчука та Ахметова в "Батьківщині"
      Сергій Лещенко 749
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук