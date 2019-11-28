Данилов назвал ключевые вопросы нормандской встречи
На встрече в нормандском формате, которая состоится 9 декабря, участники обсудят вопросы пленных и прекращение огня на Донбассе.
Для Украины и лидеров стран-участников есть несколько ключевых тем. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет пресс-служба СНБО на твиттер-странице.
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Ключевые вопросы нормандской встречи:
- возвращение наших пленных;
- прекращение огня по всей линии фронта;
- решение вопроса границы и выборов по украинскому законодательству.
Встреча в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату. В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.
Что потребует Россия?
В российском МИД заявляют, что Россия будет призывать Украину к переговорам с пророссийскими боевиками на Донбассе.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что якобы отказ от этого будет нарушением минских договоренностей.
Российские СМИ также пишут, что РФ будет настаивать на: особом статусе для ОРДЛО, снятии "экономической блокады" Донбасса; восстановление железнодорожного сообщения с оккупированными территориями и даже полной амнистии боевиков.
Что известно о встрече в нормандском формате
- Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году.
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.