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      Данилов назвал ключевые вопросы нормандской встречи

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      Нормандская встреча: Данилов назвал ключевые вопросы / Пресс-служба СНБО

      На встрече в нормандском формате, которая состоится 9 декабря, участники обсудят вопросы пленных и прекращение огня на Донбассе.

      Для Украины и лидеров стран-участников есть несколько ключевых тем. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет пресс-служба СНБО на твиттер-странице.

      Это интересно: У Зеленского ответили, пойдет ли он на уступки Путину

      Ключевые вопросы нормандской встречи:

      • возвращение наших пленных;
      • прекращение огня по всей линии фронта;
      • решение вопроса границы и выборов по украинскому законодательству.

      Встреча в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату. В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.

      Что потребует Россия?

      В российском МИД заявляют, что Россия будет призывать Украину к переговорам с пророссийскими боевиками на Донбассе.

      Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что якобы отказ от этого будет нарушением минских договоренностей.

      Российские СМИ также пишут, что РФ будет настаивать на: особом статусе для ОРДЛО, снятии "экономической блокады" Донбасса; восстановление железнодорожного сообщения с оккупированными территориями и даже полной амнистии боевиков.

      Что известно о встрече в нормандском формате

      • Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Нормандский формат Украина – Россия Новости России
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