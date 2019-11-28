Данилов назвал ключевые вопросы нормандской встречи

На встрече в нормандском формате, которая состоится 9 декабря, участники обсудят вопросы пленных и прекращение огня на Донбассе.

Для Украины и лидеров стран-участников есть несколько ключевых тем. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет пресс-служба СНБО на твиттер-странице.

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Ключевые вопросы нормандской встречи:

возвращение наших пленных;

прекращение огня по всей линии фронта;

решение вопроса границы и выборов по украинскому законодательству.

Встреча в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату. В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.

Что потребует Россия?

В российском МИД заявляют, что Россия будет призывать Украину к переговорам с пророссийскими боевиками на Донбассе.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что якобы отказ от этого будет нарушением минских договоренностей.

Российские СМИ также пишут, что РФ будет настаивать на: особом статусе для ОРДЛО, снятии "экономической блокады" Донбасса; восстановление железнодорожного сообщения с оккупированными территориями и даже полной амнистии боевиков.

Что известно о встрече в нормандском формате