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      У Путіна анонсували зустріч із Зеленським: можуть відійти в сторонку і поговорити там 30 хвилин

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      Путін і Зеленський / segodnya.ua

      Формат зустрічі президента Росії Володимира Путіна і Президента України Володимира Зеленського стане відомий ближче до дати саміту "нормандської четвірки". У Кремлі кажуть, що зустріч може посприяти тому, що будуть знайдені "розв'язки" в ключових проблемних питаннях.

      "Так чи інакше Путін і Зеленський поспілкуються. У випадку Путіна і Зеленського це набагато важливіше, ніж антураж зустрічі. Яким буде антураж, яким буде формат, напевно про це буде досягнуто домовленості вже ближче до самої зустрічі", – сказав речник президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

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      Можна припустити, що це буде зустріч не заради того, щоб все завести в глухий кут, а щоб справді спробувати знайти якісь розв'язки,
      – додав речник Путіна.

      Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що контакт Путіна і Зеленського 9 грудня може дозволити прояснити позицію Києва по мінських угодах.

      "Контакт буде, безумовно, корисний, тому що ми дуже хочемо зрозуміти, як усе-таки після всіх неоднозначних, суперечливих заяв з Офісу Зеленського сам український лідер бачить рух до виконання мінських домовленостей", – сказав Лавров, пише ТАСС.

      При цьому він наголосив, що "безглуздо гадати", наскільки повномасштабною, повноформатною стане зустріч двох президентів.

      "Буде зустріч у нормандському форматі: 4 лідери будуть там разом в один і той самий час. Як вже сказали в адміністрації президента, є можливість поговорити Путіну і Зеленському. Вона не буде формальною, тому що це станеться "на полях" іншого заходу", – глава МЗС Росії.

      Лавров звернув увагу, що багато в чому залежить від української сторони, чи будуть президенти говорити про відносини двох країн.

      "Не ми скорочували двосторонні відносини, переривали транспортне сполучення. Якщо українська сторона, як зараз багато експертів у Києві говорять, зацікавлена ​​в їх відновленні, думаю, що за нами "не заіржавіє", – додав він.

      Формат і тривалість зустрічі Путіна і Зеленського залежатиме від графіка роботи лідерів під час саміту "нормандської четвірки", сказав помічник президента Росії Юрій Ушаков, пише ТАСС.

      Є намір провести таку двосторонню зустріч. Просто багато залежатиме від того, як буде побудований графік роботи самої "четвірки". Навіть можуть відійти в сторонку удвох і поговорити там 30 хвилин, а можуть півтори години,
      – сказав Ушаков.

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      Що відомо про майбутню зустріч Зеленського і Путіна

      Зеленський заявляв, що готовий провести двосторонню зустріч з Путіним у межах нормандського формату. Однак поки невідомо, чи буде така зустріч взагалі.

      Напередодні з’явилася інформація, що Зеленський і Путін провели телефонну розмову. Як переконують у пресслужбі Кремля, ініціатором був український президент і відбувалася ця розмова на тлі прийдешньої зустрічі у нормандському форматі.

      Що відомо про зустріч у нормандському форматі

      Відбудеться вона 9 грудня в Парижі – вперше з 2016 року. Поговорять на зустрічі про розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та анексію Криму.

      Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку там має розміститися майбутня демілітаризована зона.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Володимир Путін Володимир Зеленський Сергій Лавров Нормандська зустріч 2019 Нормандський формат Війна на Донбасі Мінські домовленості
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