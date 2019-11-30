Зеленський хоче миру з Росією, – Зеркаль
Глава держави неодноразово заявляв, що прагне досягти миру із Російською Федерацією. Саме це він і збирається демонструвати на майбутній зустрічі лідерів "нормандської четвірки".
Для Зеленського мир із Росією – це повернення усіх полонених українців, припинення вогню. Про це в інтерв’ю "Німецькій хвилі" розповіла українська дипломатка Олена Зеркаль. Вона днями подала заяву на звільнення з посади заступниці міністра закордонних справ.
Чому Зеркаль звільнилася – подробиці
Президент Зеленський хоче миру з Росією. Він неодноразово про це заявляв. Я думаю, всі вже побачили, що в його розумінні мир. Це припинення вогню. Це те, щоб повернулися всі наші українці, які зараз незаконно перебувають і в РФ, і в Криму. Це налагодження відносин з РФ. Це укладання нових договорів,
– наголосила вона.
Такі прагнення глави держави Зеркаль вважає доцільними, однак має і свою думку щодо ситуації. Каже, що просто не вірить у справжність намірів президента РФ.
Цікаво також, як ми будемо досягати цієї дружби, на яких умовах. Якщо президент Зеленський говорить про те, що ми забезпечимо територіальну цілісність і суверенітет, – то це одне. Але в мене виникають великі сумніви щодо того, що Путін погодиться на те, що Крим – не їхній,
– зауважує вона.
Що відомо про зустріч у нормандському форматі:
- Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
- У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.