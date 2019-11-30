Зеленський хоче миру з Росією, – Зеркаль

Глава держави неодноразово заявляв, що прагне досягти миру із Російською Федерацією. Саме це він і збирається демонструвати на майбутній зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

Для Зеленського мир із Росією – це повернення усіх полонених українців, припинення вогню. Про це в інтерв’ю "Німецькій хвилі" розповіла українська дипломатка Олена Зеркаль. Вона днями подала заяву на звільнення з посади заступниці міністра закордонних справ.

Чому Зеркаль звільнилася – подробиці

Президент Зеленський хоче миру з Росією. Він неодноразово про це заявляв. Я думаю, всі вже побачили, що в його розумінні мир. Це припинення вогню. Це те, щоб повернулися всі наші українці, які зараз незаконно перебувають і в РФ, і в Криму. Це налагодження відносин з РФ. Це укладання нових договорів,

– наголосила вона.

Такі прагнення глави держави Зеркаль вважає доцільними, однак має і свою думку щодо ситуації. Каже, що просто не вірить у справжність намірів президента РФ.

Цікаво також, як ми будемо досягати цієї дружби, на яких умовах. Якщо президент Зеленський говорить про те, що ми забезпечимо територіальну цілісність і суверенітет, – то це одне. Але в мене виникають великі сумніви щодо того, що Путін погодиться на те, що Крим – не їхній,

– зауважує вона.

Що відомо про зустріч у нормандському форматі: