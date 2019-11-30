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      Зеленський хоче миру з Росією, – Зеркаль

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      Олена Зеркаль / Цензор.нет

      Глава держави неодноразово заявляв, що прагне досягти миру із Російською Федерацією. Саме це він і збирається демонструвати на майбутній зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

      Для Зеленського мир із Росією – це повернення усіх полонених українців, припинення вогню. Про це в інтерв’ю "Німецькій хвилі" розповіла українська дипломатка Олена Зеркаль. Вона днями подала заяву на звільнення з посади заступниці міністра закордонних справ.

      Чому Зеркаль звільнилася – подробиці

      Президент Зеленський хоче миру з Росією. Він неодноразово про це заявляв. Я думаю, всі вже побачили, що в його розумінні мир. Це припинення вогню. Це те, щоб повернулися всі наші українці, які зараз незаконно перебувають і в РФ, і в Криму. Це налагодження відносин з РФ. Це укладання нових договорів,
      – наголосила вона.

      Такі прагнення глави держави Зеркаль вважає доцільними, однак має і свою думку щодо ситуації. Каже, що просто не вірить у справжність намірів президента РФ.

      Цікаво також, як ми будемо досягати цієї дружби, на яких умовах. Якщо президент Зеленський говорить про те, що ми забезпечимо територіальну цілісність і суверенітет, – то це одне. Але в мене виникають великі сумніви щодо того, що Путін погодиться на те, що Крим – не їхній,
      – зауважує вона.

      Що відомо про зустріч у нормандському форматі:

      • Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
      • У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Україна – Росія Війна на Донбасі Володимир Путін Нормандський формат Олена Зеркаль Анексія Криму
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