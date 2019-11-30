Зеленский хочет мира с Россией, – Зеркаль

Глава государства неоднократно заявлял, что стремится достичь мира с Российской Федерацией. Именно это он и собирается демонстрировать на предстоящей встрече лидеров "нормандской четверки".

Для Зеленского мир с Россией – это возвращение всех пленных украинцев, прекращение огня. Об этом в интервью "Немецкой волне" рассказала украинская дипломатка Елена Зеркаль. Она на днях подала заявление на увольнение с должности заместителя министра иностранных дел.

Почему Зеркаль уволилась – подробности

Президент Зеленский хочет мира с Россией. Он неоднократно об этом заявлял. Я думаю, все уже увидели, что в его понимании мир. Это прекращение огня. Это то, чтобы вернулись все наши украинцы, которые сейчас незаконно находятся и в РФ, и в Крыму. Это налаживание отношений с РФ. Это заключение новых договоров,

– подчеркнула она.

Такие стремления главы государства Зеркаль считает целесообразными, но имеет и свое мнение о ситуации. Говорит, что просто не верит в подлинность намерений президента РФ.

Интересно также, как мы будем достигать этой дружбы, на каких условиях. Если президент Зеленский говорит о том, что мы обеспечим территориальную целостность и суверенитет, – это одно. Но у меня возникают сомнения относительно того, что Путин согласится на то, что Крым – не их,

– говорит она.

Что известно о встрече в нормандском формате: