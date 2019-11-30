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      Зеленский хочет мира с Россией, – Зеркаль

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      Елена Зеркаль / Цензор.нет

      Глава государства неоднократно заявлял, что стремится достичь мира с Российской Федерацией. Именно это он и собирается демонстрировать на предстоящей встрече лидеров "нормандской четверки".

      Для Зеленского мир с Россией – это возвращение всех пленных украинцев, прекращение огня. Об этом в интервью "Немецкой волне" рассказала украинская дипломатка Елена Зеркаль. Она на днях подала заявление на увольнение с должности заместителя министра иностранных дел.

      Почему Зеркаль уволилась – подробности

      Президент Зеленский хочет мира с Россией. Он неоднократно об этом заявлял. Я думаю, все уже увидели, что в его понимании мир. Это прекращение огня. Это то, чтобы вернулись все наши украинцы, которые сейчас незаконно находятся и в РФ, и в Крыму. Это налаживание отношений с РФ. Это заключение новых договоров,
      – подчеркнула она.

      Такие стремления главы государства Зеркаль считает целесообразными, но имеет и свое мнение о ситуации. Говорит, что просто не верит в подлинность намерений президента РФ.

      Интересно также, как мы будем достигать этой дружбы, на каких условиях. Если президент Зеленский говорит о том, что мы обеспечим территориальную целостность и суверенитет, – это одно. Но у меня возникают сомнения относительно того, что Путин согласится на то, что Крым – не их,
      – говорит она.

      Что известно о встрече в нормандском формате:

      • Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они лишь несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос газовых переговоров.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи: разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Война на Донбассе Елена Зеркаль Нормандский формат Украина – Россия Владимир Путин Владимир Зеленский
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