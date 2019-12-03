Чому Путін погодився на нормандську зустріч у Парижі
Віцепрем'єр-міністр України Дмитро Кулеба заявив, що Росія всіляко намагалася уникнути зустрічі у Нормандському форматі. Водночас, за його словами, санкційний тиск та падіння рейтингу спонукали Володимира Путіна таки погодитися на зустріч у Парижі.
Росіяни постійно роблять задоволене обличчя і стверджують, що у них все чудово, але це не так, розповів Дмитро Кулеба в ефірі проєкту "Свобода слова".
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Важливими чинниками, чому Росія погодилася зустрітися, є і різні юридичні процеси, що тривають на міжнародному рівні. Так само варто не забувати, що Росія повернула нам захоплені кораблі. Розтрощеними, але повернула,
– наголосив віцепрем'єр.
Резюмуючи, він підкреслив, що тепер усе залежить від мистецтва дипломатії та самих політиків, які збируться на нормандській зустрічі у Парижі.
Що відомо про зустріч у нормандському форматі:
- Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
- У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.