Чому Путін погодився на нормандську зустріч у Парижі

Віцепрем'єр-міністр України Дмитро Кулеба заявив, що Росія всіляко намагалася уникнути зустрічі у Нормандському форматі. Водночас, за його словами, санкційний тиск та падіння рейтингу спонукали Володимира Путіна таки погодитися на зустріч у Парижі.

Росіяни постійно роблять задоволене обличчя і стверджують, що у них все чудово, але це не так, розповів Дмитро Кулеба в ефірі проєкту "Свобода слова".

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Важливими чинниками, чому Росія погодилася зустрітися, є і різні юридичні процеси, що тривають на міжнародному рівні. Так само варто не забувати, що Росія повернула нам захоплені кораблі. Розтрощеними, але повернула,

– наголосив віцепрем'єр.

Резюмуючи, він підкреслив, що тепер усе залежить від мистецтва дипломатії та самих політиків, які збируться на нормандській зустрічі у Парижі.

Що відомо про зустріч у нормандському форматі: