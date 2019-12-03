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      Чому Путін погодився на нормандську зустріч у Парижі

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      Путін погодився на зустріч у Парижі через санкції і падіння рейтингу, – Кулеба / ua.news

      Віцепрем'єр-міністр України Дмитро Кулеба заявив, що Росія всіляко намагалася уникнути зустрічі у Нормандському форматі. Водночас, за його словами, санкційний тиск та падіння рейтингу спонукали Володимира Путіна таки погодитися на зустріч у Парижі.

      Росіяни постійно роблять задоволене обличчя і стверджують, що у них все чудово, але це не так, розповів Дмитро Кулеба в ефірі проєкту "Свобода слова".

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      Важливими чинниками, чому Росія погодилася зустрітися, є і різні юридичні процеси, що тривають на міжнародному рівні. Так само варто не забувати, що Росія повернула нам захоплені кораблі. Розтрощеними, але повернула,
      – наголосив віцепрем'єр.

      Резюмуючи, він підкреслив, що тепер усе залежить від мистецтва дипломатії та самих політиків, які збируться на нормандській зустрічі у Парижі.

      Що відомо про зустріч у нормандському форматі:

      • Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
      • У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
      Як приготувати хумус: рецепт смачної закуски
      2 грудня
      7969
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Нормандська зустріч 2019 Дмитро Кулеба Новини України Новини політики Володимир Путін Нормандський формат Санкції
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