Почему Путин согласился на нормандскую встречу в Париже

Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия всячески пыталась избежать встречи в нормандской формате. Однако, по его словам, санкционное давление и падение рейтинга заставили Владимира Путина таки согласиться на встречу в Париже.

Россияне постоянно делают довольное лицо и утверждают, что у них все прекрасно, но это не так, рассказал Дмитрий Кулеба в эфире проекта "Свобода слова".

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Важными факторами, почему Россия согласилась встретиться, есть и различные юридические процессы, длящиеся на международном уровне. Так же не стоит забывать, что Россия вернула нам захваченые корабли. Разбитыми, но вернула,

– отметил вицепремьер.

Резюмируя, он подчеркнул, что теперь все зависит от искусства дипломатии и самих политиков, которые собирутся на нормандской встрече в Париже.

Что известно о встрече в нормандском формате: