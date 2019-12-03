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      Почему Путин согласился на нормандскую встречу в Париже

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      Путин согласился на встречу в Париже из-за санкций и падения рейтинга, – Кулеба / ua.news

      Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия всячески пыталась избежать встречи в нормандской формате. Однако, по его словам, санкционное давление и падение рейтинга заставили Владимира Путина таки согласиться на встречу в Париже.

      Россияне постоянно делают довольное лицо и утверждают, что у них все прекрасно, но это не так, рассказал Дмитрий Кулеба в эфире проекта "Свобода слова".

      Интересно: У Путина анонсировали встречаус Зеленским: могут отойти в сторонку и поговорить там 30 минут

      Важными факторами, почему Россия согласилась встретиться, есть и различные юридические процессы, длящиеся на международном уровне. Так же не стоит забывать, что Россия вернула нам захваченые корабли. Разбитыми, но вернула,
       отметил вицепремьер.

      Резюмируя, он подчеркнул, что теперь все зависит от искусства дипломатии и самих политиков, которые собирутся на нормандской встрече в Париже.

      Что известно о встрече в нормандском формате:

      • Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они лишь несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос газовых переговоров.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопрос Украину во время нормандской встречи  разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Нормандская встреча 2019 Дмитрий Кулеба Владимир Путин Санкции Нормандский формат
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