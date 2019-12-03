Почему Путин согласился на нормандскую встречу в Париже
Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия всячески пыталась избежать встречи в нормандской формате. Однако, по его словам, санкционное давление и падение рейтинга заставили Владимира Путина таки согласиться на встречу в Париже.
Россияне постоянно делают довольное лицо и утверждают, что у них все прекрасно, но это не так, рассказал Дмитрий Кулеба в эфире проекта "Свобода слова".
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Важными факторами, почему Россия согласилась встретиться, есть и различные юридические процессы, длящиеся на международном уровне. Так же не стоит забывать, что Россия вернула нам захваченые корабли. Разбитыми, но вернула,
– отметил вицепремьер.
Резюмируя, он подчеркнул, что теперь все зависит от искусства дипломатии и самих политиков, которые собирутся на нормандской встрече в Париже.
Что известно о встрече в нормандском формате:
- Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
- В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они лишь несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос газовых переговоров.
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопрос Украину во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.