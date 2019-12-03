Насколько готов Зеленский к встрече с Путиным: ответ Арахамии
Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в рамках "нормандского формата".
В частности, так утверждает председатель пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Соответствующее заявление он сделал в кулуарах парламента, пишет "Цензор.НЕТ".
Интересно! У Путина анонсировали встречу с Зеленским: могут отойти в сторонку и поговорить там 30 минут
Отвечая на вопрос журналистов, должен ли Зеленский встретиться "лицом к лицу" с Путиным, парламентарий сказал: "Я считаю, что да".
Глава "Слуги народа" в парламенте добавил, что Зеленский будет готовиться к нормандской встрече еще целую неделю.
Президент готов к этой встрече. Но он еще будет готовиться всю неделю до этого. Думаю, он будет очень-очень сильно подготовленным,
– Арахамия.
В конце ноября Зеленский заявил, что он готов лично встретиться с Путиным в "нормандском формате". Впоследствии появилась информация, что они обсудят, в частности, газовый контракт. В свою очередь, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, во время встречи Россия будет призывать Украину к переговорам с пророссийскими боевиками на Донбассе.
Между тем, вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отметил, что во время нормандской встречи Зеленский и Путин не будут договариваться о чем-то за спинами других участников мероприятия – Франции и Германии.
Советуем ознакомиться! Нормандская встреча и газ: будет ли шантажировать Путин Зеленского на переговорах
Что известно о встрече в нормандском формате
- Состоится она 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
- В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.
- Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году.
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должен разместиться будущая демилитаризованная зона.
НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА – 2019: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
-
-
-
-
-
-
28 нояб 2019Данилов назвал ключевые вопросы нормандской встречи