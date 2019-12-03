Насколько готов Зеленский к встрече с Путиным: ответ Арахамии

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в рамках "нормандского формата".

В частности, так утверждает председатель пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Соответствующее заявление он сделал в кулуарах парламента, пишет "Цензор.НЕТ".

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Отвечая на вопрос журналистов, должен ли Зеленский встретиться "лицом к лицу" с Путиным, парламентарий сказал: "Я считаю, что да".

Глава "Слуги народа" в парламенте добавил, что Зеленский будет готовиться к нормандской встрече еще целую неделю.

Президент готов к этой встрече. Но он еще будет готовиться всю неделю до этого. Думаю, он будет очень-очень сильно подготовленным,

– Арахамия.

В конце ноября Зеленский заявил, что он готов лично встретиться с Путиным в "нормандском формате". Впоследствии появилась информация, что они обсудят, в частности, газовый контракт. В свою очередь, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, во время встречи Россия будет призывать Украину к переговорам с пророссийскими боевиками на Донбассе.

Между тем, вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отметил, что во время нормандской встречи Зеленский и Путин не будут договариваться о чем-то за спинами других участников мероприятия – Франции и Германии.

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Что известно о встрече в нормандском формате

Состоится она 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.

В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.

Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году.

Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".

Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.

Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должен разместиться будущая демилитаризованная зона.

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