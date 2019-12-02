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      24 Канал Блоги Юрій Шуліпа
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ СНІГ В УКРАЇНІ
      Юрій Шуліпа

      Как и минские договоренности: почему нормандский формат может навредить Украине?

      527
      Владимир Зеленский и Владимир Путин / Колаж Цензор.НЕТ

      Нормандский формат по своей сути, является надстройкой над минским форматом и действующей Трехсторонней контактной группой.

      Исходя из содержания решений, принимаемых как непосредственно на самих переговорах в нормандском формате, так и до участия в нем, Трехсторонняя контактная группа является некой исполнительной структурой нормандского формата.

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      Нормандский формат, равно как трехстороннюю контактную группу, для Украины можно рассматривать в качестве некого квазисубъекта законодательной инициативы, поскольку после подписания протоколов советников нормандского формата, Украина принимает на себя политические (но не юридические!) обязательства о необходимости имплементации содержащихся в них решений в свое законодательство в форме законов.

      Общеизвестно, что все представители России в нормандском формате, начиная с первого лица, являются непосредственными инициаторами, участниками организации и аннексии Россией АР Крым, оккупации временно оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей, агрессивной войны России против Украины. На них в полном объеме распространяется уголовная ответственность по международному, украинскому и российскому праву за развязывание и ведение агрессивной войны, которую с 20 февраля 2014 года ведет Россия против Украины, а также за аннексию и оккупацию территорий Крыма и части Донбасса.

      Представители страны-агрессора России через участие в нормандском формате занимаются продолжением реализации агрессивной внешней политики против страны-жертвы российской агрессии Украины иными невоенными средствами политического и информационного шантажа и оказания различного давления на высшее политическое руководство Украины.

      Практика функционирования нормандского формата показывает, что основу принимаемых на нем решений составляют требования страны-агрессора, во многом противоречащие международному праву, законодательству и национальным интересам Украины.

      Участие страны-агрессора России в нормандском формате применительно к Украине приводит к выводу о нарушении Россией одного из основных принципов современного международного права – принципа невмешательства во внутренние дела Украины. Этот принцип закреплен в пункте 7 статьи 2 Устава ООН и конкретизирован в международных документах: Декларации о принципах международного права 1970 года; Заключительном акте СБСЕ в 1975 году; Декларации ООН о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государства 1982 года.

      Принимая участие в нормандском формате, Украина – страна-жертва российской агрессии, подпадает под внешнее управление со стороны страны-агрессора, в том объеме, в котором Украине приходится исполнять решения, достигнутые под давлением и при участии в его выработке представителей страны-агрессора и в интересах страны-агрессора.

      Остальные участники нормандского формата – главы Франции и Германии, в основном "играют" роли статистов и лишь формально демонстрируют образы миротворцев, не иначе как для поднятия своих рейтингов в глазах электората, – и это на фоне более четырнадцати тысяч погибших в ходе российской агрессивной войны граждан Украины.

      Таким образом, можно прийти к следующим обоснованным выводам о правовом статусе нормандского формата и его негативном влиянии на Украину:

      1) вопреки Конституции и законам Украины, не предусмотренным украинским законодательством путем, выполняет несвойственную ему функцию квазисубъекта законодательной и иной нормотворческой инициативы;

      2) осуществляет прямое вмешательство во внешнюю и внутреннюю политику Украины, вынуждая политическое руководство Украины имплементировать принятые решения в преступных интересах страны-агрессора в ущерб национальным интересам Украины в форме законов и иных подзаконных решений в правовое поле Украины;

      3) через имплементацию решений, содержащихся в протоколах саммитов нормандского формата, Украина подчинена внешнему управлению со стороны страны-агрессора в преступных интересах страны-агрессора;

      4) внутренняя политика Украины поставлена в зависимость от условий страны-агрессора, в том объеме, в котором Украина исполняет решения саммитов нормандского формата, как в форме принятия законов, так и иных подзаконных решений.

      Таким образом, Нормандский формат, равно как и минские договоренности, является не только бесплотным, но и вредным для национальных интересов Украины. По своей сути в украинской юрисдикции, это длящееся во времени сложносоставное преступление государственной измены, связанной со сдачей под оккупацию части территорий Украины в подчинение стране-агрессору и на условиях страны агрессора.

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      Автор: Юрій Шуліпа
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Володимир Зеленський Володимир Путін Нормандська зустріч 2019
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