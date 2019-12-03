Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба заявил, что по результатам встречи в нормандском формате на Украину не будет положен никаких юридических обязательств. Мол, основным документом, подписанным в Париже, будет политическое соглашение.

Поэтому документ, который подпишут участники нормандского саммита, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины, рассказал Дмитрий Кулеба в эфире проекта "Свобода слова".

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Комнюнике этой встречи является политическим документом. Не будет идти речи о каких-либо юридических обязательствах, которые бы должно было взять на себя государство в лице президента. Этот документ очень дипломатичен,

– заявил вицепремьер.

По его словам, подготовленный документ пока не содержит каких-либо прорывных идей, но все будет зависеть от результатов переговоров. Кроме того, он подчеркнул, что по результатам встречи в этот документ могут внести правки.

"Это такой документ, который готовится заранее. Это"мясо", которое затем еще можно дополнительно усовершенствовать и дополнить теми вещами, о которых удастся договориться", – рассказал Дмитрий Кулеба.

Что известно о встрече в нормандском формате: