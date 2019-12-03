Зеленский в Париже не будет брать на Украину никаких юридических обязательств
Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба заявил, что по результатам встречи в нормандском формате на Украину не будет положен никаких юридических обязательств. Мол, основным документом, подписанным в Париже, будет политическое соглашение.
Поэтому документ, который подпишут участники нормандского саммита, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины, рассказал Дмитрий Кулеба в эфире проекта "Свобода слова".
К слову: Почему Путин согласился на нормандскую встречу в Париже
Комнюнике этой встречи является политическим документом. Не будет идти речи о каких-либо юридических обязательствах, которые бы должно было взять на себя государство в лице президента. Этот документ очень дипломатичен,
– заявил вицепремьер.
По его словам, подготовленный документ пока не содержит каких-либо прорывных идей, но все будет зависеть от результатов переговоров. Кроме того, он подчеркнул, что по результатам встречи в этот документ могут внести правки.
"Это такой документ, который готовится заранее. Это"мясо", которое затем еще можно дополнительно усовершенствовать и дополнить теми вещами, о которых удастся договориться", – рассказал Дмитрий Кулеба.
Что известно о встрече в нормандском формате:
- Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
- В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они лишь несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос газовых переговоров.
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопрос Украину во время нормандской встречи - разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должен разместиться будущая демилитаризованная зона.