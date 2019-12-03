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      Зеленский в Париже не будет брать на Украину никаких юридических обязательств

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      Коммюнике нормандского саммита будет исключительно политическим документом, – Кулеба / day.kyiv.ua

      Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба заявил, что по результатам встречи в нормандском формате на Украину не будет положен никаких юридических обязательств. Мол, основным документом, подписанным в Париже, будет политическое соглашение.

      Поэтому документ, который подпишут участники нормандского саммита, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины, рассказал Дмитрий Кулеба в эфире проекта "Свобода слова".

      К слову: Почему Путин согласился на нормандскую встречу в Париже

      Комнюнике этой встречи является политическим документом. Не будет идти речи о каких-либо юридических обязательствах, которые бы должно было взять на себя государство в лице президента. Этот документ очень дипломатичен,
       заявил вицепремьер.

      По его словам, подготовленный документ пока не содержит каких-либо прорывных идей, но все будет зависеть от результатов переговоров. Кроме того, он подчеркнул, что по результатам встречи в этот документ могут внести правки.

      "Это такой документ, который готовится заранее. Это"мясо", которое затем еще можно дополнительно усовершенствовать и дополнить теми вещами, о которых удастся договориться",  рассказал Дмитрий Кулеба.

      Что известно о встрече в нормандском формате:

      • Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они лишь несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос газовых переговоров.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопрос Украину во время нормандской встречи - разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должен разместиться будущая демилитаризованная зона.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Нормандская встреча 2019 Дмитрий Кулеба Новости политики
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