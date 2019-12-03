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      Зеленський у Парижі не братиме на Україну жодних юридичних зобов'язань

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      Комюніке нормандського саміту буде виключно політичний документ, – Кулеба / day.kyiv.ua

      Віцепрем'єр-міністр України Дмитро Кулеба заявив, що за результатами зустрічі у нормандському форматі на Україну не буде покладено жодних юридичних зобов'язань. Мовляв, основним документом, підписаним у Парижі, буде політична угода.

      Відтак документ, який підпишуть учасники нормандського саміту, не буде містити жодних юридичних зобов'язань для України, розповів Дмитро Кулеба в ефірі проєкту "Свобода слова".

      До слова: Чому Путін погодився на нормандську зустріч у Парижі

      Комнюніке цієї зустрічі є політичним документом. Не йтиметься про жодні юридичні зобов'язання, які б мала взяти на себе держава в особі президента. Цей документ є дуже дипломатичним,
      – заявив віцепрем'єр.

      За його словами, підготовлений документ поки не містить якихось проривних ідей, але все залежатиме від результатів переговорів. Крім того, він підкреслив, що за результатами зустрічі цей документ може зазнати правок.

      "Це такий документ, який готується заздалегідь. Це "м'ясо", яке потім ще можна додатково вдосконалити і доповнити тими речами, про які вдасться домовитися", – розповів Дмитро Кулеба.

      Що відомо про зустріч у нормандському форматі:

      • Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
      • У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Кулеба Нормандська зустріч 2019 Володимир Зеленський
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