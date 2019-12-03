Зеленський у Парижі не братиме на Україну жодних юридичних зобов'язань

Віцепрем'єр-міністр України Дмитро Кулеба заявив, що за результатами зустрічі у нормандському форматі на Україну не буде покладено жодних юридичних зобов'язань. Мовляв, основним документом, підписаним у Парижі, буде політична угода.

Відтак документ, який підпишуть учасники нормандського саміту, не буде містити жодних юридичних зобов'язань для України, розповів Дмитро Кулеба в ефірі проєкту "Свобода слова".

До слова: Чому Путін погодився на нормандську зустріч у Парижі

Комнюніке цієї зустрічі є політичним документом. Не йтиметься про жодні юридичні зобов'язання, які б мала взяти на себе держава в особі президента. Цей документ є дуже дипломатичним,

– заявив віцепрем'єр.

За його словами, підготовлений документ поки не містить якихось проривних ідей, але все залежатиме від результатів переговорів. Крім того, він підкреслив, що за результатами зустрічі цей документ може зазнати правок.

"Це такий документ, який готується заздалегідь. Це "м'ясо", яке потім ще можна додатково вдосконалити і доповнити тими речами, про які вдасться домовитися", – розповів Дмитро Кулеба.

Що відомо про зустріч у нормандському форматі: