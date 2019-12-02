Зеленський не згоден з мінськими угодами щодо виборів на Донбасі

Володимир Зеленський не згоден з пунктом мінських домовленостях щодо проведення місцевих виборів на Донбасі. Президент хоче, щоб спершу відбулось повне виведення незаконних збройних формувань.

Питання виборів глава держави має намір обговорити на зустрічі у нормандському форматі, про це повідомляє Der Spiegel.

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Зеленський наголосив – Україна хоче закінчити війну, однак "подивимось, чи цього дійсно хоче Росія".

Третій момент, перш ніж приступити до виборів (на Донбасі – 24 канал), – це повний вивід всіх незаконних збройних формувань будь-якого роду, в будь-якій формі, з якою-небудь зброєю…,

– пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що вибори відбуваються за українським законодавством. Натомість мінські угоди передбачають встановлення контролю над кордоном після них.

"Український закон виключає присутність бойовиків. Всі українські партії повинні мати доступ. Там повинні бути спостерігачі, журналісти, ОБСЄ, Центральна виборча комісія. Якщо є збройні угруповання, жодна партія не піде туди", – сказав Зеленський.

Зеленський додав, що встановлення контролю над кордоном і подальше проведення місцевих виборів є "позицією українців в цілому".

Але це не мінські угоди. На жаль, у нас є протиріччя. І, звичайно, ми повинні вирішити це,

– додав він.