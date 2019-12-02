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      Зеленський не згоден з мінськими угодами щодо виборів на Донбасі

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      Зеленський не згоден з мінськими угодами щодо місцевих виборів / Getty Images

      Володимир Зеленський не згоден з пунктом мінських домовленостях щодо проведення місцевих виборів на Донбасі. Президент хоче, щоб спершу відбулось повне виведення незаконних збройних формувань.

      Питання виборів глава держави має намір обговорити на зустрічі у нормандському форматі, про це повідомляє Der Spiegel.

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      Зеленський наголосив – Україна хоче закінчити війну, однак "подивимось, чи цього дійсно хоче Росія".

      Третій момент, перш ніж приступити до виборів (на Донбасі – 24 канал), – це повний вивід всіх незаконних збройних формувань будь-якого роду, в будь-якій формі, з якою-небудь зброєю…,
      – пояснив Зеленський.

      Президент наголосив, що вибори відбуваються за українським законодавством. Натомість мінські угоди передбачають встановлення контролю над кордоном після них.

      "Український закон виключає присутність бойовиків. Всі українські партії повинні мати доступ. Там повинні бути спостерігачі, журналісти, ОБСЄ, Центральна виборча комісія. Якщо є збройні угруповання, жодна партія не піде туди", – сказав Зеленський.

      Зеленський додав, що встановлення контролю над кордоном і подальше проведення місцевих виборів є "позицією українців в цілому".

      Але це не мінські угоди. На жаль, у нас є протиріччя. І, звичайно, ми повинні вирішити це,
      – додав він.

      Як можуть відбутися вибори Донбасі?

      Українська сторона 1 жовтня підписала у Мінську формулу Штайнмаєра щодо врегулювання конфлікту на Донбасі – вона визначає умови для проведення виборів на окупованих територіях.

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      • Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (про особливий статус Донбасу) почне діяти на постійній основі. Планується розробити та схвалити новий відповідний закон.
      • Закон запрацює, якщо в окремих районах Донеччини і Луганщини відбудуться вибори за українським законодавством. Після виборів ОБСЄ повинна опублікувати звіт, який свідчитиме, що вибори відбулись відповідно до стандартів організації та міжнародних стандартів демократичних виборів.
      • Вибори відбудуться лише за умови, що з території ОРДЛО вийдуть російські окупаційні сили, а захоплена частина українсько-російського кордону буде передана під контроль України.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Нормандська зустріч 2019 Формула Штайнмаєра Нормандський формат Мінські домовленості Президент України
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