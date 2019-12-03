Нормандский формат – что дальше? Заявления Зеленского и последствия переговоров

Президент Зеленский в интервью западным медиа – Time, Der Spiegel, Le Monde и Gazeta Wyborcza сделал ряд заявлений, в частности по Донбассу и Крыму. О чем сказал Зеленский, как это повлияет на нормандскую встречу и отношения с Западом, – в материале 24 канала.

Для Украины нулевой вариант нормандской встречи – лучший

По убеждению экспертов, не стоит ожидать особых результатов от встречи в нормандском формате, которая состоится 9 декабря в Париже. Главная причина – позиции Украины и России остались неизменно противоположными. Зеленский настаивает на выполнении сначала части безопасности Минских соглашений, а затем политической. Россия хочет проведения выборов в ОРДЛО и прямых переговоров Киева с пророссийскими оккупационными администрациями.

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Как считает дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара, для Украины ситуация ухудшается. Президенту Франции Макрону нужна какая-то победа, что касается его идеи возобновления взаимодействия с Россией. А у Путина четкое ощущение – что можно дожать Украину. Еще немного-посыплются европейские санкции и возобновится экономическое сотрудничество России с Европой.

На нормандских переговорах нет поля для компромиссов. Поэтому встреча не имеет шансов на успех. Морально больше преимущества будет у Зеленского, потому что он пришел с чистым сердцем и помыслами. Но с Путиным такие вещи не проходят,

– считает Александр Хара.



На нормандской встречи Меркель и Макрон будут по разные стороны баррикад? / Фото Getty

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В то же время, по мнению политолога Сергея Постоловского, интервью Зеленского, где он обозначил свои позиции перед нормандским встречей – игра на опережение. Другой вопрос – удастся ли Зеленскому защитить и придерживаться этих позиций на самих переговорах. По его словам, если пойти на условия, на которых настаивает Россия, пострадают национальные интересы Украины. Все шаги, начиная от формулы Штайнмайера, ведут к дестабилизации и углубленной аннексии Россией наших территорий.

Если Зеленский хочет войти в историю как государственник, то лучше, чтобы эта встреча закончилась ничем. Для Зеленского не так важно выиграть, как не потерять то, что есть в вопросе энергетики, войны, сохранения антироссийских санкций,

– подчеркивает Сергей Постоловский.

При этом наблюдатели подчеркивают: канцлер ФРГ Ангела Меркель будет больше на стороне Украины. Ситуация: два на два. Как говорит Постоловский, Меркель может проявить свою принципиальную позицию и сказать Путину: не только Украина должна выполнять соглашения, но и Россия.

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Основные заявления президента Зеленского:

О нормандской встрече:

обмен пленными с прогнозируемыми сроками.

перемирие на Донбассе.

Украина никогда не согласится на выборы в ОРДЛО без выведения всех незаконных воинских подразделений, любого рода, в любой форме и с любым оружием. "Когда эти три пункта будут решены, вы увидите, мы хотим все закончить войну. Собственно мы, очевидно, этого хотим. Но тогда мы увидим, действительно ли хочет этого Россия", – заявил Зеленский.

Силового решения конфликта на Донбассе не будет

О новом формате переговоров по Крыму: "В этом деле могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США", – сказал Зеленский.

О Трампе: "Я сказал ему во время нашей встречи, что не хочу, чтобы у него было такое представление о нашей стране. Мне показалось, он меня услышал. Как минимум, он сказал: "Да, я вижу, это молодая, новая команда". Я не разговаривал с Трампом в духе "вы мне, а я вам".

Вопрос Крыма

По словам бывшего представителя президента Украины в Крыму Бориса Бабина, поднимать вопрос возвращения полуострова целесообразно всегда. Что касается предложенного Зеленским формата: США-Украина-Россия, то надо пробовать .

Сомнительно, что на данном этапе можно ожидать согласия от россиян относительно переговоров по Крыму в таком формате. Но Украине важно зафиксировать наше желание, и чтобы наши партнеры высказались по этому поводу. Теперь мы ставим наших партнеров в ситуацию, когда они вынуждены что-то сказать,

- отмечает Борис Бабин.



Вопрос Крыму нужно поднимать на всех переговорах / Фото Getty

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По его словам, есть стандартная политика россиян переводить любые болезненные для них переговоры в непубличную плоскость. Специалист замечает: Путин не переговорщик, а бывший работник спецслужб. Для него переговоры – это вербовка. Поэтому двусторонние переговоры с участием России завершается очень печально для Украины. Многосторонний формат перспективный.

Изменятся ли отношения с США?

По мнению экспертов, несмотря на то, что Трамп поблагодарил Владимира Зеленского за его интервью и заявил, что на этом дело о "давлении на Украину" завершено, его отношение к Украине не изменится.

Негативное отношение Трампа к Украине изменить невозможно. Но практические соображения Трампа с целью своей защиты могут его подтолкнуть к шагам в сторону Украины. Как аргумент для того, чтобы он не шантажировал Зеленского. Он это будет делать ради своих личных интересов, а не национальной безопасности,

– говорит Александр Хара.



Удастся ли наладить отношения с Трампом? / Фото Офиса президента

Сергей Постоловский считает, что Трамп сейчас вообще не занимается Украиной, потому что имеет ряд своих проблем, связанных с импичментом. И чуть больше чем через месяц стартуют президентские выборы в США.

Впрочем, США уже заявили в контексте нормандского формата, что Украину надо защищать, а не идти на уступки России. Госдеп держит руку на пульсе. Единственное, на что могут влиять США, – исключить требование России о прямых переговорах Киева с сепаратистами,

– подчеркивает Постоловский.

Важно, что президент Зеленский публично обозначил свои позиции по принципиальным вопросам для Украины. Нормандский формат – одна из площадок для решения вооруженного конфликта на Донбассе. За его скобками остается Крым, Азовское море, экономическое давление России в энергетических вопросах. Отсутствие конкретного результата также будет результатом. Однако у западных партнеров теперь есть четкие мессиджи Украины, на которые они вынуждены реагировать.