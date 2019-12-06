Путін не готовий закінчити війну на Донбасі, – експосол США Гербст

Зустріч у нормандському форматі для врегулювання війни на Донбасі відбудеться 9 грудня у Парижі. Президент РФ Володимир Путін не готовий зупинити агресію на Сході.

Таку думку висловив в інтерв'ю "Укрінформу" експосол США Джон Гербст. Він вважає, що Путін досі сподівається на відмову України від суверенітету.

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Він додав, що у нього вкрай невеликі очікування від переговорів у Парижі, оскільки Путін не готовий зупинити агресію та укласти мир.

Путін продовжує вважати, що міг би змусити Україну втратити суверенітет. Україна не погодиться на це – Зеленський не погодиться на це,

– сказав Гербст.

Експосол США вважає, що Путіну буде цікаво використати нормандську зустріч для раціонального порозуміння щодо експорту газу з Росії.

Зверніть увагу! Переговори щодо нового транзитного контракту України на Росії досі триває. Дія попередньої угоди завершується 31 грудня 2019 року. Більше – за посиланням.

Джон Гербс також висловив переконання, що західні санкції проти РФ мають відчутний вплив на Кремль.

Звісно, вони обходяться російській економіці щонайменше в один відсоток ВВП на рік, і вони все більше знижують рівень життя Росії. Звичайно, Путін хотів би, щоби санкції були послаблені,

– зауважив Гербст.

Він висловив упевненість, що за результатами переговорів у Парижі Росія не матиме шансів на послаблення тиску економічних санкцій.

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