Путін не готовий закінчити війну на Донбасі, – експосол США Гербст
Зустріч у нормандському форматі для врегулювання війни на Донбасі відбудеться 9 грудня у Парижі. Президент РФ Володимир Путін не готовий зупинити агресію на Сході.
Таку думку висловив в інтерв'ю "Укрінформу" експосол США Джон Гербст. Він вважає, що Путін досі сподівається на відмову України від суверенітету.
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Він додав, що у нього вкрай невеликі очікування від переговорів у Парижі, оскільки Путін не готовий зупинити агресію та укласти мир.
Путін продовжує вважати, що міг би змусити Україну втратити суверенітет. Україна не погодиться на це – Зеленський не погодиться на це,
– сказав Гербст.
Експосол США вважає, що Путіну буде цікаво використати нормандську зустріч для раціонального порозуміння щодо експорту газу з Росії.
Зверніть увагу! Переговори щодо нового транзитного контракту України на Росії досі триває. Дія попередньої угоди завершується 31 грудня 2019 року. Більше – за посиланням.
Джон Гербс також висловив переконання, що західні санкції проти РФ мають відчутний вплив на Кремль.
Звісно, вони обходяться російській економіці щонайменше в один відсоток ВВП на рік, і вони все більше знижують рівень життя Росії. Звичайно, Путін хотів би, щоби санкції були послаблені,
– зауважив Гербст.
Він висловив упевненість, що за результатами переговорів у Парижі Росія не матиме шансів на послаблення тиску економічних санкцій.
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Що відомо про зустріч у нормандському форматі:
- Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
- У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення нормандського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.