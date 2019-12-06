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      Путін не готовий закінчити війну на Донбасі, – експосол США Гербст

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      Путін не готовий закінчити війну на Донбасі / tass.ru

      Зустріч у нормандському форматі для врегулювання війни на Донбасі відбудеться 9 грудня у Парижі. Президент РФ Володимир Путін не готовий зупинити агресію на Сході.

      Таку думку висловив в інтерв'ю "Укрінформу" експосол США Джон Гербст. Він вважає, що Путін досі сподівається на відмову України від суверенітету.

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      Він додав, що у нього вкрай невеликі очікування від переговорів у Парижі, оскільки Путін не готовий зупинити агресію та укласти мир.

      Путін продовжує вважати, що міг би змусити Україну втратити суверенітет. Україна не погодиться на це – Зеленський не погодиться на це,
      – сказав Гербст.

      Експосол США вважає, що Путіну буде цікаво використати нормандську зустріч для раціонального порозуміння щодо експорту газу з Росії.

      Зверніть увагу! Переговори щодо нового транзитного контракту України на Росії досі триває. Дія попередньої угоди завершується 31 грудня 2019 року. Більше – за посиланням.

      Джон Гербс також висловив переконання, що західні санкції проти РФ мають відчутний вплив на Кремль.

      Звісно, вони обходяться російській економіці щонайменше в один відсоток ВВП на рік, і вони все більше знижують рівень життя Росії. Звичайно, Путін хотів би, щоби санкції були послаблені,
      – зауважив Гербст.

      Він висловив упевненість, що за результатами переговорів у Парижі Росія не матиме шансів на послаблення тиску економічних санкцій.

      До теми: Пристайко пояснив зміни Конституції, які можливі після нормандського формату

      Що відомо про зустріч у нормандському форматі:

      • Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
      • У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення нормандського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Новини США Новини Росії Нормандський формат Нормандська зустріч 2019 Новини політики Володимир Путін
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