Путин не готов закончить войну на Донбассе, – экс-посол США Хербст

Встреча в нормандском формате для урегулирования войны на Донбассе состоится 9 декабря в Париже. Президент РФ Владимир Путин не готов остановить агрессию на Востоке.

Такое мнение высказал в интервью "Укринформу" экс-посол США Джон Хербст. Он считает, что Путин до сих пор надеется на отказ Украины от суверенитета.

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Он добавил, что у него крайне небольшие ожидания от переговоров в Париже, поскольку Путин не готов остановить агрессию и заключить мир.

Путин продолжает считать, что мог бы заставить Украину потерять суверенитет. Украина не согласится на это – Зеленский не согласится на это,

– сказал Хербст.

Экс-посол США считает, что Путину будет интересно использовать "нормандскую встречу" для рационального взаимопонимания по экспорту газа из России.

Обратите внимание! Переговоры по новому транзитному контракту Украины и России до сих пор продолжаются. Действие предварительного соглашения завершается 31 декабря 2019 года. Больше – по ссылке.

Джон Хербс также выразил убеждение, что западные санкции против РФ имеют ощутимое влияние на Кремль.

Конечно, они обходятся российской экономике минимум в один процент ВВП в год, и они все больше снижают уровень жизни России. Конечно, Путин хотел бы, чтобы санкции были ослаблены,

– отметил Хербст.

Он выразил уверенность, что по результатам переговоров в Париже Россия не будет иметь шансов на ослабление давления экономических санкций.

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