Путин не готов закончить войну на Донбассе, – экс-посол США Хербст
Встреча в нормандском формате для урегулирования войны на Донбассе состоится 9 декабря в Париже. Президент РФ Владимир Путин не готов остановить агрессию на Востоке.
Такое мнение высказал в интервью "Укринформу" экс-посол США Джон Хербст. Он считает, что Путин до сих пор надеется на отказ Украины от суверенитета.
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Он добавил, что у него крайне небольшие ожидания от переговоров в Париже, поскольку Путин не готов остановить агрессию и заключить мир.
Путин продолжает считать, что мог бы заставить Украину потерять суверенитет. Украина не согласится на это – Зеленский не согласится на это,
– сказал Хербст.
Экс-посол США считает, что Путину будет интересно использовать "нормандскую встречу" для рационального взаимопонимания по экспорту газа из России.
Обратите внимание! Переговоры по новому транзитному контракту Украины и России до сих пор продолжаются. Действие предварительного соглашения завершается 31 декабря 2019 года. Больше – по ссылке.
Джон Хербс также выразил убеждение, что западные санкции против РФ имеют ощутимое влияние на Кремль.
Конечно, они обходятся российской экономике минимум в один процент ВВП в год, и они все больше снижают уровень жизни России. Конечно, Путин хотел бы, чтобы санкции были ослаблены,
– отметил Хербст.
Он выразил уверенность, что по результатам переговоров в Париже Россия не будет иметь шансов на ослабление давления экономических санкций.
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Что известно о встрече в нормандском формате:
- Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
- В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопросы газовых переговоров.
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.