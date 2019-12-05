У Путина настаивают на прямом диалоге Киева с боевиками

В Кремле надеются, что Украина согласится на прямые переговоры с пророссийскими боевиками на оккупированном Донбассе во время нормандского саммита.

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает, что встреча "нормандской четверки" даст импульс в имплементации минских договоренностей, пишет "Европейская правда".

Важно: У Зеленского готовы к изменениям Конституции после нормандского формата

Ключевым элементом урегулирования – и от этого никуда не уйти – остается прямой диалог Киева с Донецком и Луганском,

– сказал Лавров.

Также он выразил поддержку работе Специальной мониторинговой миссии в Украине.

"Ждем публикации честных докладов миссии о жертвах и разрушениях гражданской инфраструктуры на Донбассе", – добавил российский политик.

Накануне министр МИД Вадим Пристайко обозначил красные линии Украины в нормандском формате:

изменения в Конституцию невозможны;

недопущение влияния на внешнеполитические приоритеты Украины;

на неподконтрольной сейчас территории Донбасса граница должна быть украинской;

нельзя проводить выборы, пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования;

принципиальная позиция Киева – отсутствие прямых переговоров Украины с самопровозглашенной "властью" оккупированных территорий.

Кстати: СНБО о 5 сценариях реинтеграции Донбасса: капитуляции не будет

Что известно о встрече в нормандском формате:

Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.

В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопросы газовых переговоров.

Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".

Предварительно анонсированные вопрос Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.

Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведение войск в Станице Луганской (завершился 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.

Обратите внимание: Действующий закон об особом статусе Донбасса продолжат