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      У Путина настаивают на прямом диалоге Киева с боевиками

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      У Путина настаивают на прямом диалоге Киева с боевиками / tass.ru

      В Кремле надеются, что Украина согласится на прямые переговоры с пророссийскими боевиками на оккупированном Донбассе во время нормандского саммита.

      Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает, что встреча "нормандской четверки" даст импульс в имплементации минских договоренностей, пишет "Европейская правда".

      Важно: У Зеленского готовы к изменениям Конституции после нормандского формата

      Ключевым элементом урегулирования – и от этого никуда не уйти – остается прямой диалог Киева с Донецком и Луганском,
      – сказал Лавров.

      Также он выразил поддержку работе Специальной мониторинговой миссии в Украине.

      "Ждем публикации честных докладов миссии о жертвах и разрушениях гражданской инфраструктуры на Донбассе", – добавил российский политик.

      Накануне министр МИД Вадим Пристайко обозначил красные линии Украины в нормандском формате:

      • изменения в Конституцию невозможны;
      • недопущение влияния на внешнеполитические приоритеты Украины;
      • на неподконтрольной сейчас территории Донбасса граница должна быть украинской;
      • нельзя проводить выборы, пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования;
      • принципиальная позиция Киева – отсутствие прямых переговоров Украины с самопровозглашенной "властью" оккупированных территорий.

      Кстати: СНБО о 5 сценариях реинтеграции Донбасса: капитуляции не будет

      Что известно о встрече в нормандском формате:

      • Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопросы газовых переговоров.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопрос Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведение войск в Станице Луганской (завершился 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.

      Обратите внимание: Действующий закон об особом статусе Донбасса продолжат

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Владимир Зеленский Новости Луганска Новости Донецка Украина – Россия Оккупированные территории Война на Донбассе Владимир Путин Нормандская встреча 2019 Нормандский формат
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