У Путина настаивают на прямом диалоге Киева с боевиками
В Кремле надеются, что Украина согласится на прямые переговоры с пророссийскими боевиками на оккупированном Донбассе во время нормандского саммита.
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает, что встреча "нормандской четверки" даст импульс в имплементации минских договоренностей, пишет "Европейская правда".
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Ключевым элементом урегулирования – и от этого никуда не уйти – остается прямой диалог Киева с Донецком и Луганском,
– сказал Лавров.
Также он выразил поддержку работе Специальной мониторинговой миссии в Украине.
"Ждем публикации честных докладов миссии о жертвах и разрушениях гражданской инфраструктуры на Донбассе", – добавил российский политик.
Накануне министр МИД Вадим Пристайко обозначил красные линии Украины в нормандском формате:
- изменения в Конституцию невозможны;
- недопущение влияния на внешнеполитические приоритеты Украины;
- на неподконтрольной сейчас территории Донбасса граница должна быть украинской;
- нельзя проводить выборы, пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования;
- принципиальная позиция Киева – отсутствие прямых переговоров Украины с самопровозглашенной "властью" оккупированных территорий.
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Что известно о встрече в нормандском формате:
- Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
- В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопросы газовых переговоров.
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопрос Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведение войск в Станице Луганской (завершился 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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