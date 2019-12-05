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      Действующий закон об особом статусе Донбасса продолжат

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      Закон об особом статусе Донбасса планируют продолжить / Getty Images

      В случае успешного проведения встречи в нормандском формате, Владимир Зеленский планирует внести в Раду законопроект о продлении срока действия закона "Об особенностях местного самоуправления на неподконтрольной территории Донбасса".

      Помощник президента Андрей Ермак рассказал, что в начале следующего 2020 года в закон предложат изменения, пишет "Европейская правда".

      Важно: У Зеленского готовы к изменениям Конституции после нормандского формата

      Он добавил, что эти изменения будут учитывать договоренности, достигнутые на переговорах во Франции 9 декабря.

      Среди изменений – в первую очередь имплементация формулы Штайнмайера,
      – сказал Ермак.

      Помощник Зеленского отметил, что речь идет исключительно о сценарии, который состоится в случае успешных договоренностей. "Если мы увидим, что у России нет готовности к прогрессу, у нас, конечно, есть "план Б", – отметил политик.

      О плане Б – читайте тут.

      Что предусматривает действующий закон об особом статусе Донбасса

      Официальное название закона – "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Он был принят в 2014 году сроком на 3 года. Но с 2017 года парламент дважды продлевал действие закона на год. Срок действия закона заканчивается 31 декабря 2019 года.

      Содержание закона: особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

      Что планируют в новом законе

      Впервые о создании нового закона сообщил Владимир Зеленский. Он заявил, что закон о временном статусе Донбасса должен стать постоянным. Кроме того, новый закон будет содержать положения формулы Штайнмайера.

      Все новости о формуле Штайнмайера – ищите по ссылке.

      Закон предусматривает вывод всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины. И только после этого в ОРДЛО можно будет провести выборы.

      Зеленский уверял, что новый закон власть будет разрабатывать совместно с обществом.

      Подробнее: Закон "Об особом статусе Донбасса": что и когда изменится на оккупированных территориях

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Андрей Ермак Формула Штайнмайера Новости Украины Нормандский формат Законодательство Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Реинтеграция Донбасса Владимир Зеленский
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