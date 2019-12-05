Действующий закон об особом статусе Донбасса продолжат
В случае успешного проведения встречи в нормандском формате, Владимир Зеленский планирует внести в Раду законопроект о продлении срока действия закона "Об особенностях местного самоуправления на неподконтрольной территории Донбасса".
Помощник президента Андрей Ермак рассказал, что в начале следующего 2020 года в закон предложат изменения, пишет "Европейская правда".
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Он добавил, что эти изменения будут учитывать договоренности, достигнутые на переговорах во Франции 9 декабря.
Среди изменений – в первую очередь имплементация формулы Штайнмайера,
– сказал Ермак.
Помощник Зеленского отметил, что речь идет исключительно о сценарии, который состоится в случае успешных договоренностей. "Если мы увидим, что у России нет готовности к прогрессу, у нас, конечно, есть "план Б", – отметил политик.
Что предусматривает действующий закон об особом статусе Донбасса
Официальное название закона – "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Он был принят в 2014 году сроком на 3 года. Но с 2017 года парламент дважды продлевал действие закона на год. Срок действия закона заканчивается 31 декабря 2019 года.
Содержание закона: особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
Что планируют в новом законе
Впервые о создании нового закона сообщил Владимир Зеленский. Он заявил, что закон о временном статусе Донбасса должен стать постоянным. Кроме того, новый закон будет содержать положения формулы Штайнмайера.
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Закон предусматривает вывод всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины. И только после этого в ОРДЛО можно будет провести выборы.
Зеленский уверял, что новый закон власть будет разрабатывать совместно с обществом.
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