Діючий закон про особливий статус Донбасу продовжать

У разі успішного проведення зустрічі у нормандському форматі, Володимир Зеленський планує внести в Раду законопроєкт про продовження терміну дії закону "Про особливості місцевого самоврядування на непідконтрольній території Донбасу".

Помічник президента Андрій Єрмак розповів, що на початку наступного 2020 року до закону запропонують зміни, пише "Європейська правда".

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Він додав, що ці зміни будуть враховувати домовленості, досягнуті на переговорах у Франції 9 грудня.

Серед змін – у першу чергу імплементація формули Штайнмаєра,

– сказав Єрмак.

Помічник Зеленського наголосив, що йдеться виключно про сценарій, який відбудеться у разі успішних домовленостей. "Якщо ми побачимо, що у Росії немає готовності до прогресу, у нас, звісно, є план Б", – зауважив політик.

Про план Б – читайте тут.

Що передбачає чинний закон про особливий статус Донбасу

Офіційна назва закону – "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". Він був ухвалений у 2014 році терміном на 3 роки. Але з 2017 року парламент двічі продовжував дію закону на рік. Термін дії чинного закону завершується 31 грудня 2019 року.

Зміст закону: особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

Що планують у новому законі

Вперше про створення нового закону повідомив Володимир Зеленський. Він заявив, що закон про тимчасовий статус Донбасу має стати постійним. Окрім того, новий закон міститиме положення формули Штайнмаєра.

Всі новини про формулу Штайнмаєра – шукайте за посиланням.

Закон передбачатиме виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України. І лише після цього в ОРДЛО можна буде провести вибори.

Зеленський запевняв, що новий закон влада розроблятиме спільно з суспільством.

Детальніше: Закон "Про особливий статус Донбасу": що і коли зміниться на окупованих територіях