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      У Путіна наполягають на прямому діалозі Києва з бойовиками

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      У Путіна наполягають на прямому діалозі Києва з бойовиками / tass.ru

      У Кремлі сподіваються, що у Україна погодиться на прямі переговори з проросійськими бойовиками на окупованому Донбасі під час нормандського саміту.

      Голова МЗС РФ Сергій Лавров розраховує, що зустріч "нормандської четвірки" надасть імпульс в імплементації мінських домовленостей, пише "Європейська правда".

      Важливо: У Зеленського готові до змін Конституції після нормандського формату

      Ключовим елементом врегулювання – і від цього нікуди не піти – залишається прямий діалог Києва з Донецьком і Луганськом,
      – сказав Лавров.

      Також він висловив підтримку роботі Спеціальної моніторингової місії в Україні.

      "Чекаємо публікації чесних доповідей місії про жертви і руйнування цивільної інфраструктури на Донбасі", – додав російський політик.

      Напередодні міністр МЗС Вадим Пристайко окреслив червоні лінії України у нормандському форматі:

      • зміни до Конституції неможливі;
      • недопущення впливу на зовнішньополітичні пріоритети України;
      • на непідконтрольній зараз території Донбасу кордон має бути українським;
      • не можна проводити вибори, доки там перебувають озброєні люди і незаконні збройні формування;
      • принциповою позиція Києва – відсутність прямих переговорів України із самопроголошеною "владою" окупованих територій.

      До речі: РНБО про 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу: капітуляції не буде

      Що відомо про зустріч у нормандському форматі:

      • Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
      • У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.

      Зверніть увагу: Чинний закон про особливий статус Донбасу продовжать

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Нормандський формат Нормандська зустріч 2019 Володимир Путін Окуповані території Новини Донецька Новини Луганська
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