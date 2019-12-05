У Путіна наполягають на прямому діалозі Києва з бойовиками

У Кремлі сподіваються, що у Україна погодиться на прямі переговори з проросійськими бойовиками на окупованому Донбасі під час нормандського саміту.

Голова МЗС РФ Сергій Лавров розраховує, що зустріч "нормандської четвірки" надасть імпульс в імплементації мінських домовленостей, пише "Європейська правда".

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Ключовим елементом врегулювання – і від цього нікуди не піти – залишається прямий діалог Києва з Донецьком і Луганськом,

– сказав Лавров.

Також він висловив підтримку роботі Спеціальної моніторингової місії в Україні.

"Чекаємо публікації чесних доповідей місії про жертви і руйнування цивільної інфраструктури на Донбасі", – додав російський політик.

Напередодні міністр МЗС Вадим Пристайко окреслив червоні лінії України у нормандському форматі:

зміни до Конституції неможливі;

недопущення впливу на зовнішньополітичні пріоритети України;

на непідконтрольній зараз території Донбасу кордон має бути українським;

не можна проводити вибори, доки там перебувають озброєні люди і незаконні збройні формування;

принциповою позиція Києва – відсутність прямих переговорів України із самопроголошеною "владою" окупованих територій.

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Що відомо про зустріч у нормандському форматі:

Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.

У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.

Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".

Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.

Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.

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