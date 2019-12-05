У Путіна наполягають на прямому діалозі Києва з бойовиками
У Кремлі сподіваються, що у Україна погодиться на прямі переговори з проросійськими бойовиками на окупованому Донбасі під час нормандського саміту.
Голова МЗС РФ Сергій Лавров розраховує, що зустріч "нормандської четвірки" надасть імпульс в імплементації мінських домовленостей, пише "Європейська правда".
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Ключовим елементом врегулювання – і від цього нікуди не піти – залишається прямий діалог Києва з Донецьком і Луганськом,
– сказав Лавров.
Також він висловив підтримку роботі Спеціальної моніторингової місії в Україні.
"Чекаємо публікації чесних доповідей місії про жертви і руйнування цивільної інфраструктури на Донбасі", – додав російський політик.
Напередодні міністр МЗС Вадим Пристайко окреслив червоні лінії України у нормандському форматі:
- зміни до Конституції неможливі;
- недопущення впливу на зовнішньополітичні пріоритети України;
- на непідконтрольній зараз території Донбасу кордон має бути українським;
- не можна проводити вибори, доки там перебувають озброєні люди і незаконні збройні формування;
- принциповою позиція Києва – відсутність прямих переговорів України із самопроголошеною "владою" окупованих територій.
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Що відомо про зустріч у нормандському форматі:
- Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
- У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
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